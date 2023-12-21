Оккупантов "загрузили" в поезд: "Атеш" обнаружил технику РФ на железной дороге в Крыму (видео)

По информации партизан, соответствующая территория находится под постоянной охраной, а военная полиция проводит патрулирование.

Украинское подполье провело разведку в населенном пункте Азовское, что на территории временно оккупированного Крыма. На железнодорожной станции заметили военную технику, танки и артиллерийские орудия. Об этом в четверг, 21 декабря, сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

По информации партизан, соответствующая территория находится под постоянной охраной, а военная полиция проводит патрулирование.

Кроме того, агенты заметили группу солдат за поездом на железнодорожной станции, их поименно вызывали и "загружали" в пассажирские вагоны.

Информацию об оккупантах члены подполья передали Силам обороны Украины.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы преодолеть диктаторский режим в Крыму. Координаты места: 45.5879779, 34.5687513", — добавляют в сообщении.

Напомним, в среду, 20 декабря, украинское подполье проникло на территорию бывшего склада боеприпасов Вооруженных сил Российской Федерации во временно оккупированном поселке городского типа Новоозерное Евпаторийского района в Крыму.

Также 20 декабря в партизанском движении "Атеш" сообщили об обнаружении новой базы российских военных в Джанкое во временно оккупированном Крыму. В подполье отметили, что враг размещает технику в гаражном кооперативе на окраине города.

18 декабря партизаны зафиксировали перемещение техники ВС РФ и личного состава с временно оккупированного Крыма к линии фронта. Переброска военных происходит из-за значительных потерь у врага.