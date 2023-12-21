Выход к Крыму и Мариуполю: в Генштабе РФ показали "план контрнаступления ВСУ" (видео)

Как известно, Генштаб Вооруженных сил Украины планы операций во время контрнаступления в 2023 году не раскрывал и не комментировал.

Начальник Генштаба ВС России, первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов 21 декабря провел брифинг для иностранных атташе по итогам деятельности Министерства обороны России в 2023 году. Выступление Герасимова опубликовали, в частности, российские СМИ.

Все выступление начальника Генштаба РФ было насыщено информацией об "активной обороне российских оккупантов в зоне СВО, которые постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях".

"Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения... Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед", — рассказал Герасимов.

Глава Генштаба российской армии подчеркнул, что США, ведущие силами украинцев гибридную войну против России, взяли линию на затягивание конфликта.

Особое внимание генерал уделил летнему контрнаступлению ВСУ, которое, по его словам, успешно отразили войска РФ. При этом он подчеркнул, что ударные группировки Сил обороны Украины были сформированы преимущественно из оснащенных и хорошо обученных на Западе бригад.

"Начав свое наступление 4 июня, ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на Запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск… Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось", — заключил Герасимов.

Известно, что Генштаб Вооруженных сил Украины планы операций во время контрнаступления не раскрывал и не комментировал. Реакции украинских властей на выступление генерала Герасимова на брифинге 21 декабря пока не было.

Напомним, что 29 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с начала полномасштабного вторжения армия РФ потеряла в Украине более 300 тысяч человек убитыми и ранеными.

Ранее сообщалось, что аналитики ISW сравнили главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и Герасимова. В Институте изучения войны объясняют большие потери ВС РФ под Авдеевкой Донецкой области просчетами Генерального штаба ВС РФ и лично генерала Герасимова.