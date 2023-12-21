Обозреватель назвал цель атаки Shahed, которая совпала со взлетом МиГ-31К

Использование определенных направлений над сухопутными и труднодоступными зонами, как отметил военный обозреватель Александр Коваленко, позволило беспилотникам оккупантов сохранить свое присутствие в воздушном пространстве Украины до 7 часов.

Атака дронов-камикадзе Shahed-131/136 в ночь на 21 декабря была неудачной, ведь российские оккупанты использовали 35 воздушных объектов, из которых 34 были сбиты. Подробности сообщил военный обозреватель Александр Коваленко, аналитик "Информационного сопротивления", в Telegram-канале.

Он отметил, что захватчики уже по традиции запускают БПЛА с мыса Чауда, временно оккупированного Крыма, а также из Приморско-Ахтарска Краснодарского края и Курской области. Пуски состоялись около 20:00. Завершение мероприятий по нейтрализации дронов-камикадзе в 02:50.

В общем, как отметил специалист, зафиксировали 9 групп дронов-камикадзе, в количестве от 3 до 7 единиц. Происходила постоянная смена траектории полета, БПЛА маневрировали. В маршруте также использовались направления над сухопутными, труднодоступными зонами. Это давало возможность беспилотникам оккупантов сохранить свое присутствие в воздушном пространстве Украины до 7 часов. Коваленко обратил внимание на то, что пуски первой группы Shahed-131/136 совпали со взлетом МиГ-31К.

"Могло стать отвлекающим маневром для рассредоточения внимания сил ПВО", — сообщил обозреватель.

Эксперт подвел итоги российских атак БПЛА в декабре. По его словам, оккупанты применили 347 дронов-камикадзе, что сопоставимо с количеством налетов за весь ноябрь (если не брать во внимание пуски с 31.10 на 01.11). Если такой показатель интенсивности пусков сохранится, в декабре россияне вполне могут повторить майский показатель, но о преодолении сентябрьского рекорда пока говорить рано.

Атака на Украину 21 декабря — подробности

Как сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, во время ночной атаки дронов украинская ПВО уничтожила 2 вражеских беспилотника в Криворожском и Днепровском районах.

О работе ПВО также сообщала Хмельницкая областная военная администрация, где в пределах области ликвидировали 2 БПЛА типа Shahed. Кроме того, по имеющейся информации, гражданское население, имущество и объекты критической инфраструктуры не пострадали.

В ночь на 21 декабря, как отметили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ, украинским защитникам удалось сбить 34 из 35 запущенных по Украине ударных дронов типа Shahed. По данным командования, беспилотники запускали из оккупированного Крыма — мыса Чауда и Балаклавы.

Напомним, военный эксперт Defense Express Иван Киричевский 12 декабря рассказал, что в "шахедах" нашли элементы от неизвестных ракет. По словам аналитика, масса обломочно-фугасной части не менее 40 килограммов, однако ее маркировка не совпадает с теми ракетами, которые производили в СССР и РФ.