"Власти" перекрыли Крымский мост: в оккупированной Керчи прозвучало 4 взрыва (фото)

По данным местных медиа, в районе Индустриального шоссе на полуострове начал подыматься дым. Сначала взрывов было 2, а через несколько минут жители услышали еще 2.

На территории временно оккупированного Крымского полуострова прозвучало несколько взрывов. Местные власти перекрыли мост через Керченский залив. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" 21 декабря.

Всего, по данным местных медиа, в Керчи прозвучало не менее четырех мощных взрывов. Фиксировались они с небольшим перерывом в 14:10 и 14:12.

После этого поступило сообщение о том, что Крымский мост был перекрыт, а по сети распространяются кадры с задымлением.

На территории оккупированного Крыма прозвучало несколько взрывов Фото: Telegram На территории оккупированного Крыма прозвучало несколько взрывов Фото: Telegram

"В Керчи прозвучало 4 взрыва, Крымский мост перекрыт, а в районе Индустриального шоссе поднимается дым", — говорится в сообщении местных медиа.

Есть ли пострадавшие или разрушения в результате удара — пока что неизвестно. На момент публикации материала местные "власти" никак не прокомментировали этот инцидент.

Атаки на Крым: что известно

Последние несколько дней на территории Крымского полуострова неспокойно. 20 декабря начали появляться сообщения о том, что на территории Крыма был поврежден Центр космической связи воздушно-космических сил России. Всего атаки было две и предварительно для обстрела использовались ракеты Storm Shadow. В Воздушных силах Украины подтвердили тот факт, что противник мог понести потери на захваченных землях.

19 декабря сообщалось, что под Севастополем отыскали обломки БПЛА, который мог не долететь до фортификаций ВС РФ. Беспилотник неизвестного происхождения вынесло на берег неподалеку от аэродрома "Бельбек" и береговых укреплений ВС РФ, о чем писали местные медиа.

Напомним, 21 декабря сообщалось, что министр оборона Рустем Умеров поделился планами Украины на следующий год и туда вошел Крымский полуостров. Он уверен, что Киеву удастся восстановить границы 1991 года, а поддержка западных союзников не сократится.