ХАМАС отклонил предложение Израиля о перемирии в обмен на освобождение заложников, — СМИ

Израиль, по данным посредников из Египта, предлагал на неделю прекратить воздушные и наземные операции на территории сектора Газа в обмен на освобождение около 40 заложников, которых удерживают боевики.

ХАМАС не поддержал предложение Израиля о прекращении боевых действий на одну неделю в обмен на десятки заложников. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В сообщении говорится о том, что террористическая группировка не намерена обсуждать освобождение своих израильских пленных. Со ссылкой на египетских чиновников заявлено, что этого не произойдет до вступления в силу прекращение огня.

Израиль, по данным посредников из Египта, предлагал на неделю прекратить воздушные и наземные операции на территории сектора Газа в обмен на освобождение около 40 заложников, которых удерживают боевики.

ХАМАС и "Исламский джихад", как говорится в сообщении, чтобы Израиль прекратил свое наступление до начала обсуждений потенциального соглашения, освободил всех палестинских заключенных и удерживаемых участников группировок. Израиль не согласился на такие условия.

Египетские чиновники заверили журналистов, что отказ ХАМАСа от этого предложения не стоит рассматривать как провал переговоров. Группировка этими действиями пытается добиться будущих уступок со стороны Израиля.

Война в секторе Газа и предложение перемирия

Израиль предложил ХАМАСу условия перемирия на одну неделю, как сообщили издание Axios, чтобы заставить освободить около 40 заложников. Согласно предложению Израиля, как говорилось в сообщении, в группу освобожденных должны войти женщины. Также это касается мужчин в возрасте от 60 лет, больных или тяжело раненых заложников, нуждающихся в неотложной медицинской помощи.

Израильские официальные лица рассказали, что благодаря этому плану Израиль соглашается на временное прекращение огня минимум на одну неделю. Это первое предложение страны после срыва соглашения в прошлом месяце, которое привело к семидневному прекращению огня и освобождению более 100 заложников.

Напомним, в ноябре ХАМАС назвали условие освобождения израильских мужчин-заложников. Бойцы группировки выразили готовность обсудить возможность возвращения мужчин, которые являются заложниками в Израиле, в обмен на освобождение нескольких "высокопоставленных палестинцев" из израильских тюрем.