"Ситуация критическая": боец ВСУ рассказал, как можно нивелировать преимущества ВС РФ под Авдеевкой

Оккупанты постоянно используют живую силу, но достаточное количество артиллерийских снарядов и дронов камикадзе может выровнять ситуацию, считают в ВСУ.

На Авдеевском направлении сложилась сложная ситуация для Сил обороны Украины. Враг переторюе Авдеевскую промзону на "серую" зону, но ситацию можно исправить. Об этом "Эспрессо" рассказал офицер "Легиона Свободы" Максим Морозов.

По его словам, под Авдеевкой можно нивелировать преимущество врага в живой силе.

"Ситуация действительно критическая. Действительно есть накопление живой силы со стороны врага. Все прошлые недели происходили штурмы именно живой силой противника. Но достаточное количество артиллерийских снарядов и дронов камикадзе может нивелировать это преимущество врага в любой момент", — подчеркнул Морозов.

Он отметил, что ВС РФ до сих пор не могут взять под контроль Авдеевскую промзону.

"Сейчас здесь плюсовая температура, все тает, безумное количество воды есть на нашем участке. Соответственно штурмовые действия врага уменьшаются, потому что поля непроходимые. Тяжелая ситуация остается на промзоне. Оккупанты превращают ее в "серую" зону, но они не могут взять ее под контроль. Сейчас Силы обороны сдерживают врага, ликвидируя захватчиков. Враг бьет по флангам и в лоб по промзоне", — сказал военнослужащий.

Напомним, что ВС РФ под Авдеевкой пошли в наступление с трех сторон. Оккупанты атаковали на северо-западе, западе и юго-западе от города возле Авдеевской промышленной зоны и коксохимического завода.

Ранее сообщалось, что САУ западного производства в ВСУ массово выходят из строя во время боев на юге и востоке Украины. Причиной подобной ситуации являются особенности конструкции, которые не предусмотрели столь активное использование.