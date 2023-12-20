"Ситуация катастрофическая": у ВСУ ломаются пушки, полученные от Запада, — обозреватель Bild

Вместо западных САУ украинцы начали использовать дроны-камикадзе, отметил обозреватель Юлиан Репке. Однако бойцы Сил обороны имеют лишь четверть устройств, необходимых на поле боя.

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Самоходные артиллерийские установки (САУ) западного производства массово выходят из строя во время боев на юге и востоке Украины. Причиной подобной ситуации являются особенности конструкции, которые не предусмотрели столь активное использование. О ситуации с западным оружием написал военный обозреватель немецкого издания Bild Юлиан Репке (Julian Röpcke) в заметке в соцсети X (ранее — Twitter).

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Репке заявил, что пообщался с неназванными лицами в украинской армии. Собеседники сказали ему, что на сегодня ВСУ имеет еще одну проблему, кроме нехватки снарядов калибра 152 и 155 мм. "Уже ничего не работает", — заявили они обозревателю.

"Большинство доставленных мобильных пушек пока больше не действуют. Ситуация с артиллерией катастрофическая", — говорится в сообщении.

Возможной причиной ситуации является то, что западные гаубицы создавались для кратковременной войны. Поэтому из-за длительного использования на поле боя в Украине они ломаются, пояснил обозреватель.

В заметке перечисляются артиллерийские системы, полученные от стран Запада — САУ Krab, AS90, Pzh2000 и M109. Типичная поломка — выход из строя стволов из-за непрерывного огня. Есть и другие нарушения в работе, которые Репке не конкретизирует.

Также обозреватель отметил, как ВСУ обходят проблему. В частности, начали массово использовать дроны-камикадзе. В наличии — лишь четверть от необходимого количества, но они имеют преимущество — "более гибкие, когда речь идет о мобильных направлениях", написал обозреватель Bild.

Война в Украине — детали

Отметим, в США до конца 2023 года не состоится голосование о выделении Украине 60 млрд долл., которые должны были бы пойти на пакеты военной помощи для противостояния с РФ. Американские чиновники сообщили, что денег хватит до конца года. При этом 20 декабря стало известно, что Пентагон покупает у Японии ракеты для ЗРК Patriot с намерением передать их для усиления украинских сил ПВО.

Тем временем Минобороны Эстонии опубликовало предложения, которые дадут возможность Украине победить до 2026 года. Среди предложений — в ближайшее время сосредоточится на обороне и наращивании военно-промышленного комплекса. Причем наращиванием ВПК должен заняться и западный мир. Параллельно ВСУ должны массово обезвреживать живую силу ВС РФ: минимум по 100 тыс. чел. ежегодно.

Напоминаем, 20 декабря военный обозреватель объяснил, почему России не поможет мобилизация все новых россиян на войну в Украине. В то же время в Украине стало известно о запросе президенту Владимиру Зеленскому о призыве в ВСУ 500 тыс. военнообязанных.