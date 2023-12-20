"Ситуація катастрофічна": у ЗСУ ламаються гармати, отримані від Заходу, — оглядач Bild

Замість західних САУ українці почали використовувати дрони-камікадзе, відзначив оглядач Юліан Репке. Однак бійці Сил оборони мають лише чверть пристроїв, необхідних на полію бою.

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Самохідні артилерійські установки (САУ) західного виробництва масово виходять з ладу під час боїв на півдні та сході України. Причиною подібної ситуації є особливості конструкції, які не передбачили настільки активне використання. Про ситуацію з західною зброєю написав військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Репке (Julian Röpcke) у дописі в соцмережі X (раніше — Twitter).

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Репке заявив, що поспілкувався з неназваними особами в українському війську. Співрозмовники сказали йому, що на сьогодні ЗСУ має ще одну проблему, крім нестачі снарядів калібру 152 та 155 мм. "Вже нічого не працює", — заявили вони оглядачу.

"Більшість доставлених мобільних гармат наразі більше не діють. Ситуація з артилерією катастрофічна", — ідеться у дописі.

Можливою причиною ситуації є те, що західні гаубиці створювались для короткочасної війни. Тому через тривале використання на полі бою в Україні вони ламаються, пояснив оглядач.

У дописі перелічуються артилерійські системи, отримані від країн Заходу — САУ Krab, AS90, Pzh2000 та M109. Типова поломка — вихід з ладу стволів через безперервний вогонь. Є й інші порушення у роботі, які Репке не конкретизує.

Також оглядач відзначив, як ЗСУ обходять проблему. Зокрема, почали масово використовувати дрони-камікадзе. У наявності — лише чверть від необхідної кількості, але вони мають перевагу — "більш гнучкі, коли йдеться про мобільні напрямки", написав оглядач Bild.

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, у США до кінця 2023 року не відбудеться голосування щодо виділення Україні 60 млрд дол., які мали б піти на пакети військової допомоги для протистояння з РФ. Американські урядовці повідомили, що грошей вистачить до кінця року. При цьому 20 грудня стало відомо, що Пентагон купує у Японії ракети для ЗРК Patriot з наміром передати їх для підсилення українських сил ППО.

Тим часом Міноборони Естонії опублікувало пропозиції, які дадуть можливість Україні перемогти до 2026 року. Серед пропозицій — найближчим часом зосередитись на обороні та нарощуванні військово-промислового комплексу. При чому нарощуванням ВПК має зайнятись і західний світ. Паралельно ЗСУ повинні масова знешкоджувати живу силу ЗС РФ: мінімум по 100 тис. ос. щороку.

Нагадуємо, 20 грудня військовий оглядач пояснив, чому Росії не допоможе мобілізація все нових росіян на війну в Україні. Водночас в Україні стало відомо про запит президенту Володимиру Зеленському щодо призову до ЗСУ 500 тис. військовозобов'язаних.