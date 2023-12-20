Маса живої сили не допоможе: ЗС РФ не вистачає 50% техніки для наступу, — оглядач

Російська армія воює в Україні "маршовими батальйонами", пояснив військовий оглядач. При цьому посилення мобілізації серед росіян ситуацію не змінить, бо техніки однаково не вистачатиме.

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ЗС РФ кидають на штурми бойові тактичні групи (БТГр), які мають лише половину необхідної бронетехніки й артилерії. Завдяки цьому, скільки б живої сили не мобілізували росіяни, втрати під час атак будуть значними. В підсумку на сьогодні на позиції ЗСУ ідуть маршові батальйони часів Другої світової війни. Про ситуацію з російською армією розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко на сторінці Facebook.

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Оглядач пояснив, що повністю укомплектована російська БТГр повинна мати певну кількість бронетехніки та артилерії у розрахунку на певну кількість особового складу. Зокрема, на 800 осіб має бути 11 танків, 33 бойових бронемашин піхоти, 12 гармат, 12 РСЗВ, 6 мінометів, 3 системи ППО, 3 пристрої РЕБ. Можна порівняти загальну кількість російського війська, яке перебуває на території України, з загальною кількістю техніки. Підрахунки показують, що ЗС РФ має лише половину від необхідного.

Подібна нестача бронетехніки призводить до значних втрат живої сили, пояснив оглядач і описав умовну ситуацію на полі бою. Зокрема, припустив, нехай російські офіцери скомандували роті йти в атаку. Рота — це 100 осіб живої сили. На цих сто осіб є один танк і дві ББМ (замість двох танків і шести ББМ). В бронемашини поміщаються 20 "везунчиків", тоді як решта повинні штурмувати без захисту і гинуть.

"У результаті, рота, ще до початку виконання бойового завдання на місці вже зазнає втрат і значно більших, ніж якби комплектація з техніки повністю відповідала штатній", — написав оглядач.

На сьогодні в Україні воює близько 450 тис. росіян, пише Коваленко. При цьому така маса війська має:

3 тис. танків з 6 тис. необхідних (тобто 50%);

7 тис. ББМ з 19 тис. необхідних (майже 40%);

4,7 тис. гармат з 6,7 тис. необхідних (70%);

1,1 тис. РСЗВ з 6,7 тис. необхідних (16%).

Подібна ситуація схожа на події Другої світової війни: тоді підрозділи армії СРСР формувались без техніки і називались "маршовими батальйонами". Саме такого типу війська зараз перебувають в Україні, ідеться у статті Коваленка, опублікованій на порталі "Обозреватель". При цьому мобілізація, яка продовжується у РФ, буде лише посилювати цю схожість. Зокрема, кількість людей зростатиме, а кількість техніки — ні.

Війна РФ — деталі

Зазначимо, згідно зі звітом Генштабу ЗСУ станом на ранок 20 грудня ЗС РФ атакували на 200-кілометровому південно-східному фронті. При цьому найбільше атак відбувалось у районі Авдіївки (35 шт.) та біля Мар'їнки (13 шт.). Експерти групи DeepState повідомили, що російські війська зуміли просунутись у районі промзони Авдіївки і мають деякі успіхи на північний схід від Куп'янська на Харківщині.

Нагадуємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що не планує припиняти війну в Україні і прагне добитись цілей, озвучених на початку вторгнення. Тим часом експерти Міноборони Естонії впевнені, що Росія програє, але для цього знадобиться три роки і 120 млрд євро, витрачених країнами НАТО переозброєння ЗСУ.