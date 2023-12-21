"Нежданчик" от наших ребят: в оккупированном Бердянске прогремели взрывы

Оккупанты сообщают о ракетной атаке и работе ПВО. Местные жители говорят, что у оккупантов "разрывались рации".

В оккупированном Бердянске Запорожской области вечером 21 декабря прогремели взрывы. Оккупанты говорят о перехвате двух ракет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил представитель так называемого главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В Бердянске и пригороде громко. Над Бердянским районом успешно отработало ПВО России. Две цели уничтожены на подлете — в районе с. Осипенко", — написал он.

Издание "РИА Мелитополь" сообщает, что в городе сначала раздались взрывы, а уже потом была объявлена тревога.

"Опять над городом, что-то пролетает. На некоторых улицах возле домов исчез свет после взрывов. Бердянцы сообщают, что сначала были взрывы, а потом включили сигнал тревоги. У них (у оккупантов — ред.) разрывается рация, "нежданчик" от наших ребят", — цитирует бердянцев издание.

За несколько минут до этого бердянцы сообщали о пролете ракет на низкой высоте. Они насчитали по меньшей мере 5 ракет.

Напомним, что подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили батареи РСЗО "Ураган", из которых россияне обстреливали Херсон.

Ранее сообщалось, что бойцы ССО уничтожили технику российских оккупантов на $25 млн на Запорожском направлении. Украинским военным удалось уничтожить БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", ТОС и РЛС "Зоопарк".