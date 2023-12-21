"Нежданчик" від наших хлопців: в окупованому Бердянську прогриміли вибухи

Окупанти повідомляють про ракетну атаку та роботу ППО. Місцеві жителі кажуть, що в окупантів "розривалися рації".

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В окупованому Бердянську Запорізької області ввечері 21 грудня пролунали вибухи. Окупанти кажуть про перехоплення двох ракет. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив представник так званої головної ради адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

"У Бердянську та передмісті голосно. Над Бердянським районом успішно відпрацювало ППО Росії. Дві цілі знищено на підльоті — в районі с. Осипенко", — написав він.

Видання "РИА Мелитополь" повідомляє, що в місті спочатку пролунали вибухи, а вже потім було оголошено тривогу.

"Знову над містом щось пролітає. На деяких вулицях біля будинків зникло світло після вибухів. Бердянці повідомляють, що спочатку були вибухи, а потім увімкнули сигнал тривоги. У них (в окупантів — ред.) розривається рація, "нежданчик" від наших хлопців", — цитує бердянців видання.

За кілька хвилин до цього бердянці повідомляли про проліт ракет на низькій висоті. Вони нарахували щонайменше 5 ракет.

Нагадаємо, що підрозділи Збройних сил України знищили батареї РСЗВ "Ураган", із яких росіяни обстрілювали Херсон.

Раніше повідомлялося, що бійці ССО знищили техніку російських окупантів на $25 млн на Запорізькому напрямку. Українським військовим вдалося знищити БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", ТОС і РЛС "Зоопарк".