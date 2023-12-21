Отбили мощный штурм россиян на Харьковщине: ВСУ ликвидировали 300 оккупантов (видео)

Бой вели бой бойцы 60-й ОМБр и 21-й отдельной механизированной бригада ВСУ. Бойцы метко применили артиллерию и кассетные снаряды.

На Харьковщине бойцы 2-х бригад отбили мощный штурм россиян вблизи села Лиман Первый. Об этом сообщает "Военный курьер".

Отмечается, что бой вели бойцы 97-го отдельного механизированного батальона 60-й ОМБр и 21-й отдельной механизированной бригада ВСУ.

Враг атаковал позиции ВСУ большим количеством пехоты, при поддержке БМП/БТР. Украинские защитники остановили штурм россиян точным применением артиллерии и минометов. Также ВСУ использовали кассетные снаряды.

По информации, которую бойцы получили с помощью радиоперехватов, враг потерял 300 человек.

Видео противостояния украинские военные опубликовали в сети.

По информации аналитиков DeepState оккупанты переместили в район села Лиман Второй два инженерных подразделения. Это может свидетельствовать о попытке наладить переправу через реку Оскол.

Оккупанты продолжили атаки леса возле Лимана Первого и имеют незначительные успехи. Они колоннами пробовали заехать и закрепиться в Синьковке, но все они были отбиты. Также были попытки врага продвинуться в Серебрянском лесничестве.

Документы, которые нашли у погибших оккупантов под Лиманом Первым, свидетельствуют о том, что они только 2 месяца назад подписали контракт с ВС РФ.

Напомним, российские оккупанты не оставляют попыток захватить Синьковку на Купянском направлении. Они имеют приказ взять населенный пункт до нового года.

Ранее сообщалось, что ВС РФ хотят наступать на Харьков и бронегруппами второй день атакуют Синьковку. В атаке на позиции ВСУ участвуют танки и БТР.