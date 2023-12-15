Украинские военные разбили бронегруппу российских войск возле Синьковки (видео)

Защитники разбили не менее 5 машин, среди которых танк и несколько боевых машин пехоты. Бой происходил на близкой дистанции.

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Российские войска хотят захватить Купянск. Для этого им нужно захватить Синьковку. Во время одного из российских штурмов бойцы ВСУ разбили колонну оккупантов. Об этом сообщает телеграм-канал военных "Двухлетняя — Иван Черный",

На днях российские оккупанты собрали бронегруппу для штурма позиций украинских защитников. Беспилотник зафиксировал 9 машин, среди которых танки и БМП. Они должны были доставить пехоту в Синьковку и прикрывать их. Врагу дали подойти к окраинам села, где они высадили десант. ВСУ начали бить врага и те начали убегать.

Оккупанты бросили в бой 9 единиц техники

Украинские военные смогли поразить три российские БМП-2, которые покинули оккупанты. Далее вражеская пехота начала боевые действия в населенном пункте и ВСУ отбивали атаку. Во время боя защитники обезвредили еще одну бронемашину и танк.

ВСУ разбили оккупантов в Синьковке Фото: deepstatemap.live

Всего за бой было поражено не менее 5 единиц бронетехники и большие потери в живой силе. В "Милитарном" добавляют, что во время отступления российская БМП зацепила россиянина и тащила его за собой. Для ВС РФ Синьковка может стать плацдармом для наступления на Купянск, поэтому они постоянно проводят штурмовые действия.

В утренней сводке Генштаба ВСУ указывается, что на Купянском направлении защитники отбили 15 атак ВС РФ в районе Синьковки Харьковской области.

Напомним, 13 декабря ВСУ показали, как пятеро бойцов ВСУ отбили позиции ВС РФ вблизи Синьковки и захватили оккупантов в плен.

В Харьковской ОГА рассказали, к чему может привести оккупация Синьковки.