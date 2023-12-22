Обвинили в убийстве гражданских: в России на 22 года посадили украинского военного (видео)

Российский суд обвинил украинского бойца в якобы убийстве 16 гражданских людей в Мариуполе, которые поддерживали полномасштабное вторжение ВС РФ.

Российский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского военного Дениса Ряшплю. Его обвиняют в убийстве 16 человек в Мариуполе. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Отмечается, что военный служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты Вооруженных сил Украины. По информации российского следствия, с февраля по апрель прошлого года мужчина вместе находился на боевых позициях в Мариуполе.

Военный якобы следил и докладывал об обнаружении охраняемых позиций. Также суд РФ установил, что Денис Ряшпля якобы получал приказы ликвидировать выявленных людей, ведь они поддерживают российскую политику.

Так, мужчину обвиняют в расстреле 16 гражданских людей "по приказу командира Александра Свинарчука и высшего руководства". Также сообщается о якобы девяти людях, которые смогли выжить, поскольку спрятались в безопасном месте.

Кроме того, российский суд ссылается на показания военного, где он якобы признал, что стрелял в гражданских невооруженных людей.

Мужчину признали виновным по четырем статьям, среди которых жестокое обращение с гражданским населением и убийство совершенного по мотивам политической или идеологической ненависти. Ему назначили 22 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, 13 декабря в Генпрокуратуре России сообщили, что к 18 годам лишения свободы приговорили военного ВСУ. Его обвинили в убийстве женщины в Мариуполе, которую тот якобы удерживал на территории промышленной зоны.

Также в России судят жительницу Мариуполя Ирину Навальную, которую обвиняют в подготовке теракта. Девушка не признает свою вину, дело рассматривают в суде Ростова-на-Дону.