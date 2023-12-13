В России суд посадил на 18 лет за решетку военного ВСУ: детали

В Генпрокуратуре России сообщают, что первые три года мужчина проведет в тюрьме, а дальше он будет переведен в колонию строгого режима.

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В России суд вынес приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины Антону Байдракову. Его обвиняют в убийстве женщины в Мариуполе. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

Отмечается, что дело рассматривали в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. По информации следствия, украинский военный якобы убил гражданскую женщину в марте прошлого года в Мариуполе. В частности, суд говорит, что он якобы незаконно удерживал ее на территории промзоны.

Российский суд признал украинского военного виновным по четырем статьям Уголовного кодекса. Кроме убийства его также обвиняют в захвате власти, жестоком обращении с гражданскими людьми.

Также суд признал военного виновным в прохождении обучения для террористической деятельности, которое якобы состоялось в июле-августе 2021 года. В российском суде также установили, что Антон Байдраков якобы в декабре этого же года в составе ВСУ прибыл на территорию "Донецкой народной республики".

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Согласно приговору суда РФ, военнослужащий ВСУ первые три года будет находиться в тюрьме, далее его отправят в колонию строгого режима.

Напомним, в конце ноября в России приговорили к 12 годам лишения свободы Павла Запорожца. Российское следствие обвинило мужчину в подготовке теракта. Военный заявил, что будет обжаловать решение, которое ему вынес суд.

Также российский суд рассматривает дело против жительницы Мариуполя Ирины Навальной. 25-летнюю девушку также обвиняют в подготовке теракта. Ее дело также рассматривают в Южном окружном военном суде.