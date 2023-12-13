У Росії суд посадив на 18 років за ґрати військового ЗСУ: деталі

У Генпрокуратурі Росії повідомляють, що перших три роки чоловік проведе у в'язниці, а далі він буде переведений у колонію суворого режиму.

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У Росії суд виніс вирок військовослужбовцю Збройних сил України Антону Байдракову. Його звинувачують у вбивстві жінки в Маріуполі. Про це повідомляє Генпрокуратура РФ.

Зазначається, що справу розглядали у Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону. За інформацією слідства, український військовий начебто вбив цивільну жінку у березні минулого року у Маріуполі. Зокрема, суд каже, що він нібито незаконно утримував її на території промзони.

Російський суд визнав українського військового винним за чотирма статтями Кримінального кодексу. Окрім вбивства його також звинувачують у захопленні влади, жорстокому поводженні з цивільними людьми.

Також суд визнав військового винним у проходженні навчання для терористичної діяльності, яке начебто відбулося у липні-серпні 2021 року. У російському суді також встановили, що Антон Байдраков нібито у грудні цього ж року у складі ЗСУ прибув на територію "Донецької народної республіки".

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Згідно із вироком суду РФ, військовослужбовець ЗСУ перших три роки перебуватиме у в’язниці, далі його відправлять у колонію суворого режиму.

Нагадаємо, наприкінці листопада у Росії засудили до 12 років позбавлення волі Павла Запорожця. Російське слідство звинуватило чоловіка у підготовці теракту. Військовий заявив, що оскаржуватиме рішення, яке йому виніс суд.

Також російський суд розглядає справу проти мешканки Маріуполя Ірини Навальної. 25-річну дівчину також звинувачують у підготовці теракту. Її справу також розглядають у Південному окружному військовому суді.