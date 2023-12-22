"Не наш случай": в Германии отказались принуждать украинских беженцев к мобилизации

Ранее в СМИ появилась информация, что Минобороны Украины якобы хочет призвать беженцев. Немецкий министр юстиции Марко Бушман заявил, что это противоречит конституции страны.

В Германии не будут принуждать беженцев из Украины к военной службе. Об этом заявил министр юстиции страны Марко Бушман, как передали 22 декабря в Zeit Online.

Бушман заверил, что стремление Украины призвать беженцев не будет иметь практических последствий для мужчин, которые выехали в Германию.

"Принуждать людей выполнять военную службу или проходить военную службу против их воли — это не наш случай", — подчеркнул министр.

Он отметил, что вместо этого Германия пытается помочь беженцам из Украины устроиться на работу.

"Я не могу представить, поскольку наша конституция предусматривает, что никто не должен служить с оружием против их воли для немецких граждан, что мы можем заставить людей из других стран делать это", — добавил немецкий чиновник.

Напомним, 21 декабря в издании Welt вышел материал о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров хочет призвать беженцев, проживающих в Германии. Отмечалось, что пригодных к службе украинцев 25-60 лет "попросят" зарегистрироваться в пунктах ВСУ, а нежелающим это делать якобы будут угрожать какие-то санкции.

Впоследствии спикер министерства Илларион Павлюк заявил, что немецкие журналисты "сместили акцент". По его словам, Умеров на самом деле говорил о рекрутинге, но, удачно подставив цитаты под авторский текст, в СМИ перекрутили его слова.