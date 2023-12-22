"Потом приедут, как ни в чем не бывало": у Зеленского поддержали мобилизацию беженцев (видео)

Советник главы ОП Михаил Подоляк раскритиковал мужчин, которые надеются переждать войну за рубежом. Он намекнул, что таких уклонистов можно было бы лишить преференций беженцев в тех странах, где они находятся.

Сообщалось, что глава Минобороны Украины Рустем Умеров стремится призвать украинцев, которые выехали за границу. 21 декабря советник главы Офиса президента Михаил Подоляк поддержал эту идею в интервью "24 каналу".

"Это правильная идея. Все-таки надо быть сознательными, потому что как бы странно выглядит. Кто-то здесь должен нести определенную ответственность за то, что происходит в стране. А кто-то там подождет, пока эти люди все выполнят. Потом приедем и будем дальше, как ни в чем не бывало, развивать Украину", — сказал он.

Подоляк убежден, что министр обороны "абсолютно прав" и права всех украинцев нужно "уравнять".

По его словам, идею должны обсудить на уровне Генштаба ВСУ и украинских министерств. Кроме того, должны состояться консультации с правительствами других стран относительно того, смогут ли беженцы-уклонисты получать вид на жительство и иметь преференции за рубежом.

Советник главы ОП не взялся прогнозировать, как такие переговоры будут проходить. Однако, по его мнению, в Минобороны видят "набор инструментов" для призыва мужчин, которые выехали из страны.

Подоляк подчеркнул, что украинцам за рубежом нужно предоставить выбор: пойти в ВСУ или потерять определенные возможности беженцев в странах, где они находятся.

"Это идеи. Министр абсолютно прав, когда он об этом говорит, но дальше нужно будет проводить огромное количество переговоров на разных уровнях", — добавил чиновник.

Интервью с Михаилом Подоляком (о призыве украинцев из-за рубежа — с 41:52)

Напомним, 21 декабря в СМИ появилась информация, что министр обороны Украины Рустем Умеров стремится призвать украинцев, которые выехали в Германию.

В тот же день спикер Минобороны Илларион Павлюк заявил, что слова Умерова перекрутили. По его словам, на самом деле речь шла о рекрутинге.

Однако 22 декабря на "заявление Умерова" отреагировали в Германии. Министр юстиции страны Марко Бушман заявил, что страна не будет принуждать украинцев к мобилизации.