В WSJ раскрыли, кто приказал "убрать" Пригожина: у Путина отреагировали

В материале журналистов отмечалось, что сам президент РФ также знал о планах ликвидировать главаря "вагнеровцев". Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле прочитали статью.

В СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили, что за ликвидацию главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина ответственный секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. 22 декабря эту информацию прокомментировал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, как передали в Daily Storm.

Песков подтвердил, что в Кремле ознакомлены со статьей о причастности Патрушева к авиакатастрофе. Однако, по его словам, комментировать это не хотелось бы.

Пресс-секретарь Путина заявил, что WSJ в последнее время "очень любит заниматься продуцированием pulp fiction (то есть бульварного чтива, — ред.)". Чиновник страны-агрессора подчеркнул, что подобные публикации не поддаются комментированию.

Убийство Пригожина: новые детали

22 декабря в The Wall Street Journal вышла статья о ликвидации главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина. Журналисты со ссылкой на источники в разведке сообщили, что операцию готовили по приказу правой руки Владимира Путина — Николая Патрушева.

По данным СМИ, Патрушев видел в Пригожине угрозу еще летом 2022 года, но тогда президент РФ его не слушал. Все изменил один звонок — руководитель наемников напрямую обратился к Путину с требованием дать больше оружия.

Мятеж, организованный Пригожиным на территории России, как отмечается, стал последней каплей. Сначала за главой ЧВК следили, а затем по приказу Патрушева подготовили его убийство. В издании передали, что Путин знал о спланированной операции.

Напомним, в Херсонской областной прокуратуре проинформировали об убийстве школьника. 20 декабря российские оккупанты на глазах у семьи застрелили 8-классника.