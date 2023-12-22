Разбил ЗРК "Панцирь" о железнодорожный мост: в РФ командира оштрафовали на 14 миллионов

При вынесении приговора суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие у военного малолетнего ребенка и матери с инвалидностью, а также службу в Сирии, в составе контингента ООН в Африке и участие в войне в Украине.

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд удовлетворил иск Министерства обороны РФ к командиру зенитной ракетно-артиллерийской батареи, который разбил боевую машину о железнодорожный мост. С мужчины взыскали штраф в размере 14 миллионов рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

В пресс-службе уточнили, что соответствующий инцидент случился в ночь на 1 июля 2023 года. Командир, имя которого не называют, не сложил автономный оптический пост боевой машины, которая проезжала под железнодорожным мостом на Пулковском шоссе, в результате чего военная техника получила повреждения.

По данным местного издания "Фонтанка", речь идет о зенитно-ракетном комплексе "Панцирь-С".

Командиру предъявили уголовную статью об уничтожении или повреждении военного имущества по неосторожности. Впоследствии суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей, а также удовлетворил гражданский иск Минобороны России, по которому с военного взыскали 13,9 млн рублей.

В базе суда медиа "Медуза" нашло только одно дело по статье об уничтожении или повреждении военного имущества. Обвиняемым по нему проходит Виталий Матвийчук. Дело поступило в суд 9 ноября, приговор по нему был вынесен 7 декабря. Речь идет именно об этом командире, неизвестно.

При вынесении приговора суд учел как смягчающие обстоятельства наличие у военного малолетнего ребенка и матери с инвалидностью, которой он помогает, а также раскаяние и службу в Сирии, в составе контингента ООН в Африке и участие в войне в Украине.

Напомним, 22 декабря в Службе безопасности Украины сообщили, что к 15 годам заключения приговорили сотрудника одного из мобильных операторов, который работал на Россию и следил за ВСУ.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что российский суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима украинского военного Дениса Ряшплю. Его обвиняют в убийстве 16 человек в Мариуполе.