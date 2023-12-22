Байден усилит финансовые санкции за помощь ВПК России, — Белый дом

В Вашингтоне отметили, что ограничения в финансовой сфере позволят найти товары, имеющие ключевое значение для способности РФ создавать оружие, и прекратить их поставки в страну.

Президент США Джо Байден 22 декабря подпишет указ о мерах против финансовых структур, связанных с поставками для военно-промышленного комплекса России. Об этом сообщил старший представитель администрации президента в Белом доме во время пресс-конференции с журналистами.

Как отметили в Вашингтоне, Россия потратила немало времени и ресурсов, чтобы найти способы уклонения от ограничений и экспортного контроля: создала подставные компании, которые использовали финансовых посредников, чтобы обойти санкции и получить критически важные компоненты для войны.

"Новый указ президента даст нам инструмент, который позволит преследовать финансовые учреждения, которые не смогли запретить своим компаниям доставлять товары в военно-промышленный комплекс России, или вообще выйти из бизнеса с Россией", — отметил спикер.

Он назвал указ Байдена "хирургическим инструментом", который позволит осуществлять преследование финансовых учреждений, способствующих военно-промышленному комплексу России.

Разорвать цепь подпитки войны

В Белом доме предоставили перечень компонентов, имеющих ключевое значение для способности РФ создавать оружие:

полупроводники;

станки;

химические прекурсоры;

шарикоподшипники;

оптические системы.

"Этот инструмент будет первым, что позволит нам использовать вторичные ограничения для преследования финансовых учреждений", — говорится в сообщении Белого дома.

Отметим, что США в течение двух лет говорили с руководителями государств и банков о недопустимости материальной помощи для РФ.

"Президент поручил секретарю подумать о том, как именно привлечь Россию к ответственности, одновременно ограничив влияние на наших союзников и партнеров. И это продолжает оставаться нашей целью. И с подписанием президентом указа у нас появился инструмент, который позволяет привлечь их к ответственности", — говорится в сообщении старшего представителя администрации.

По его словам, новые правила будут сообщены американским и европейским банкам для передачи всей информации своим банкам-корреспондентам.

"Мы стремимся сделать две вещи: во-первых, отказать России в доступе к доходам, необходимым для ведения этой избранной войны в Украине; и, во-вторых, "подсыпать песка" в механизмы российской военной машины и разорвать их цепь поставок", — добавил спикер.

Напомним, почти пять миллионов баррелей российской нефти сорта "Сокол" не достигли индийских нефтеперерабатывающих заводов.

Фокус уже сообщал, что Россия выделила более 12 миллиардов долларов в виде государственных субсидий и кредитов, чтобы сохранить свой авиационный сектор в воздухе.