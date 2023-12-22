Российские Су-34 не успели: ВСУ авиабомбами уничтожили вражеские склады в 25 км от фронта (видео)

Украинские защитники обнаружили расположение вражеской техники и боеприпасов и приступили к работе. Российская авиация пыталась этому помешать, но ничего не получилось.

Украинские военные смогли уничтожить российские склады, которые расположены на оккупированной территории юга. Самолеты Су-34 хотели помешать этому, но не успели. Украинский милитарный Telegram-канал In Factum опубликовал кадры эффективной работы Сил обороны.

В публикации говорится, что ВСУ работали по складам ВС РФ с боеприпасами и техникой, размещенным на левобережье Херсонщины. Это происходило в районе села Абрикосовка, которое находится всего в 25 км от фронта.

Российские Су-34 пытались спасти свои склады с техникой и боеприпасами Фото: DeepStateMAP Российские Су-34 пытались спасти свои склады с техникой и боеприпасами Фото: DeepStateMAP

Украинские защитники во время своей спецоперации использовали умные управляемые бомбы JDAM, которые помогли принести эффективный результат и снизить боевой потенциал ВС РФ.

"На кадрах можно увидеть российский Су-34, который, вероятно, летел на перехват бомб или платформ, с которых велся сброс", — отметили авторы контента.

На видео можно увидеть, как одно за другим взрываются здания в полях. Впоследствии неподалеку появляются два российских самолета.

К слову, последние кадры закрыты отчетом от Воздушных сил об успешной ликвидации трех Су-34, которое произошло 22 декабря.

ВСУ сбили бомбардировщики Су-34: что уже известно

22 декабря командующий Воздушных сил ВСУ заявил, что защитники сбили три вражеских самолета Су-34. На это их вдохновило послание на одном из сбитых ночью "Шахедов". Оккупанты написали: "с**хните с**и".

Российские провоенные блогеры признали, что не все пилоты сбитых Су-34 приземлились живыми. Предварительно известно, что ВСУ ударили по истребителям из комплекса Patriot.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат 22 декабря назвал операцию "блестяще спланированной". Он подчеркнул, что самолеты Су-34 давно не фигурировали в статистике потерь ВС РФ.