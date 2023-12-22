Иногда переходят к наступательным действиям: ВСУ улучшили тактическое положение под Бахмутом, — Фитьо

Линия фронта на Бахмутском направлении остается активной. Россияне пытаются наступать на Часов Яр, чтобы потом развить свой успех на Краматорск, Славянск и Дружковку.

На Бахмутском направлении Силы обороны улучшили свое тактическое положение, зато россияне топчутся на месте. Об этом "Эспрессо" рассказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

По его словам, линия фронта на Бахмутском направлении остается активной, но ВС РФ не имеют выраженных успехов.

"ВСУ находятся в активной обороне. При лучшей возможности украинские войска улучшают свое тактическое положение и при возможности переходят к наступательным действиям. То есть, особых успехов у россиян нет, происходит больше топтание на месте"", — сообщил Фитьо.

Он добавил, что враг не оставил планов по дальнейшему наступлению на этом участке фронта и сосредоточил здесь огромные силы.

"Речь идет о десантниках, морской пехоте и штурмовых подразделениях, сформированных из бывших заключенных. Россияне пытаются наступать и штурмовать. Они хотят наступать на Часов Яр, чтобы потом развить свой успех на Краматорск, Славянск и Дружковку. Оккупанты в своих планах не учли, что против них воюют ВСУ и Силы обороны, которые не позволят им реализовать эти планы", — пояснил представитель Сухопутных войск.

Напомним, что 20 декабря аналитики ISW сообщали, что ВС РФ продвинулись в районе Бахмута Донецкой области. Согласно геолокационным кадрам, оккупанты незначительно продвинулись на юго-запад от Спирного, которое в 25 километрах к северо-востоку от Бахмута.

18 декабря начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что ВС РФ на Бахмутском направлении сосредоточили около 62 тысяч солдат.