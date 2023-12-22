Иногда переходят к наступательным действиям: ВСУ улучшили тактическое положение под Бахмутом, — Фитьо

Линия фронта на Бахмутском направлении остается активной. Россияне пытаются наступать на Часов Яр, чтобы потом развить свой успех на Краматорск, Славянск и Дружковку.

Related video

На Бахмутском направлении Силы обороны улучшили свое тактическое положение, зато россияне топчутся на месте. Об этом "Эспрессо" рассказал начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

По его словам, линия фронта на Бахмутском направлении остается активной, но ВС РФ не имеют выраженных успехов.

Важно

Фронтовые российские метания. Почему для РФ Авдеевка важнее, чем Бахмут

"ВСУ находятся в активной обороне. При лучшей возможности украинские войска улучшают свое тактическое положение и при возможности переходят к наступательным действиям. То есть, особых успехов у россиян нет, происходит больше топтание на месте"", — сообщил Фитьо.

Он добавил, что враг не оставил планов по дальнейшему наступлению на этом участке фронта и сосредоточил здесь огромные силы.

"Речь идет о десантниках, морской пехоте и штурмовых подразделениях, сформированных из бывших заключенных. Россияне пытаются наступать и штурмовать. Они хотят наступать на Часов Яр, чтобы потом развить свой успех на Краматорск, Славянск и Дружковку. Оккупанты в своих планах не учли, что против них воюют ВСУ и Силы обороны, которые не позволят им реализовать эти планы", — пояснил представитель Сухопутных войск.

Напомним, что 20 декабря аналитики ISW сообщали, что ВС РФ продвинулись в районе Бахмута Донецкой области. Согласно геолокационным кадрам, оккупанты незначительно продвинулись на юго-запад от Спирного, которое в 25 километрах к северо-востоку от Бахмута.

18 декабря начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что ВС РФ на Бахмутском направлении сосредоточили около 62 тысяч солдат.