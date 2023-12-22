Іноді переходять до наступальних дій: ЗСУ покращили тактичне положення під Бахмутом, — Фітьо

Лінія фронту на Бахмутському напрямку залишається активною. Росіяни намагаються наступати на Часів Яр, щоб потім розвинути свій успіх на Краматорськ, Слов'янськ і Дружківку.

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На Бахмутському напрямку Сили оборони покращили своє тактичне положення, натомість росіяни тупцюються на місці. Про це "Еспресо" розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

За його словами, лінія фронту на Бахмутському напрямку залишається активною, але ЗС РФ не мають виражених успіхів.

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"ЗСУ перебувають в активній обороні. За кращої нагоди українські війська покращують своє тактичне становище та за можливості переходять до наступальних дій. Тобто особливих успіхів у росіян немає, відбувається більше тупцяння на місці", — повідомив Фітьо.

Він додав, що ворог не полишив планів щодо подальшого наступу на цій ділянці фронту й зосередив тут величезні сили.

"Ідеться про десантників, морську піхоту й штурмові підрозділи, сформовані з колишніх ув'язнених. Росіяни намагаються наступати і штурмувати. Вони хочуть наступати на Часів Яр, щоб потім розвинути свій успіх на Краматорськ, Слов'янськ і Дружківку. Окупанти у своїх планах не врахували, що проти них воюють ЗСУ та Сили оборони, які не дозволять їм реалізувати ці плани", — пояснив речник Сухопутних військ.

Нагадаємо, що 20 грудня аналітики ISW повідомляли, що ЗС РФ просунулися в районі Бахмута Донецької області. Згідно з геолокаційними кадрами, окупанти незначно просунулися на південний захід від Спірного, яке за 25 кілометрів на північний схід від Бахмута.

18 грудня начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що ЗС РФ на Бахмутському напрямку зосередили приблизно 62 тисячі солдатів.