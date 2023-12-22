"Сегодня второй день рождения": известный фотограф Влада Либерова получила ранение на востоке

Женщина получила осколочное или пулевое ранение в область бедра. Ей на помощь отправились медики.

Украинский фотограф Влада Либерова получила ранение во время съемок на фронте. Об этом сообщил в их совместном инстаграме ее муж Константин Либеров. Он обнародовал видео, на котором видно раненую Владу.

Судя по кадрам, женщина получила осколочное или пулевое ранение в область бедра. В кадре слышен голос, который сообщает, что медики уже едут.

Больше деталей происшествия Константин Либеров не сообщил.

"Сегодня у нас у всех второй День рождения", — подписал видео он.

Влада Либерова получила ранение

Власть и Константин Либеровы: что известно

Влада и Константин Либеровы — известные украинские фотографы. После начала полномасштабного вторжения РФ они начали ездить на передовую и деоккупированные населенные пункты и фиксировать на фото работу бойцов ВСУ и вообще документируют войну без прикрас. Их фотографии уже облетели мир. Фотографы работают в самых горячих точках. Их фотографии из горячих точек Украины публикуют мировые СМИ, такие как BBC, Welt, Vogue, Forbes. Также неоднократно их использовал в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский и другие высокопоставленные лица.

Константин и Влада Либеровы

Напомним, что в сети обнародовали фотографии пилотов ВСУ, которые защищают украинское небо. Яркие фотографии выложили одесские фотографы Константин и Влада Либеровы.

Известные украинские фотографы Константин и Влада Либеровы показали, в каких условиях живут российские оккупанты в плену. По словам фотографов, российские военнопленные содержатся в комфортных условиях — их хорошо кормят, лечат и выводят на прогулки.