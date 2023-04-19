Кормят, лечат, дают работать: фотографы показали, как содержат пленных солдат РФ в Украине

По словам Константина и Влады Либеровых, у пленных есть все для жизни: трехразовое питание с соблюдением калорийных норм, госпиталь с рентгеном и даже современный стоматологический кабинет. Заработанные деньги им разрешают тратить в местном магазине.

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Известные украинские фотографы Константин и Влада Либеровы показали, в каких условиях живут российские оккупанты в плену. Соответствующий пост супружеская пара опубликовала на своей совместной Instagram-странице.

По словам фотографов, российские военнопленные удерживаются в комфортных условиях — их хорошо кормят, лечат и выводят на прогулки.

"Оказалось, что их содержат, как в неплохом санатории. И несмотря на абсолютно справедливую злость сначала, надо понимать, что это, на самом деле, хороший повод гордиться. Ведь Украина в этом аспекте проявляет себя как современное государство, придерживающееся цивилизованных европейских ценностей", — сказано в посте.

Фото: Константин и Влада Либеровы Фото: Константин и Влада Либеровы Фото: Константин и Влада Либеровы Фото: Константин и Влада Либеровы Фото: Константин и Влада Либеровы Фото: Константин и Влада Либеровы Фото: Константин и Влада Либеровы Фото: Константин и Влада Либеровы Фото: Константин и Влада Либеровы

Украинцы отметили, что россиян в украинском плену кормят три раза в день с соблюдением норм калорий. Кроме того, в месте, где их удерживают, доступен госпиталь с рентгеном и современный стоматологический кабинет. А еще россиянам предоставляют постоянный осмотр психолога.

При этом им предлагают выбрать работу: сборка мебели или сбор пакетов. За труды оккупантов платят до 40 гривен в день.

"Заработанные деньги военнопленные могут тратить в местном магазине: средства собственной гигиены, снеки, канцелярия. Работают шесть суток в неделю, воскресенье — выходной, можно прогуляться по территории, поиграть в футбол, в шашки, посмотреть телевизор в комнате отдыха, или пойти в церковь", — говорится в сообщении.

Фотографы подчеркнули, что при общении с некоторыми военнопленными не услышали от них ни слова сожаления о содеянном в Украине.

"Они считают, что выполняли приказ, были вынуждены, не сделали ничего страшного. А некоторые из них даже до сих пор верят в победу России", — сообщают фотографы.

Примечательно, что во время пребывания в украинском плену некоторые из россиян набрали вес из-за качественного питания.

"Выглядят они чисто и сыто. По словам работников лагеря, многие из них даже набирают вес. А еще улучшают состояние здоровья под постоянным медицинским наблюдением, например, среди "вагнеров" много заболеваний запущенными гепатитом и туберкулезом", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал точное количество людей, которых удалось вернуть из Российской Федерации. Украина вернула 2235 украинцев и украинок из российского плена.

Также напомним, 17 апреля омбудсмен заявил, что 86% украинских военных подвергались "прямой физической пытке" в плену. Дмитрий Лубинец отметил, что по каждому освобожденному из плена военнослужащему открывают свое производство, где фиксируются факты недостойного обращения с пленными.