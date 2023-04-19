Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Кормят, лечат, дают работать: фотографы показали, как содержат пленных солдат РФ в Украине

Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия
Фото: Константин и Влада Либеровы | Военнопленных РФ в Украине кормят три раза. Им платят за работу и содержат в комфортных условиях.

По словам Константина и Влады Либеровых, у пленных есть все для жизни: трехразовое питание с соблюдением калорийных норм, госпиталь с рентгеном и даже современный стоматологический кабинет. Заработанные деньги им разрешают тратить в местном магазине.

Related video

Известные украинские фотографы Константин и Влада Либеровы показали, в каких условиях живут российские оккупанты в плену. Соответствующий пост супружеская пара опубликовала на своей совместной Instagram-странице.

По словам фотографов, российские военнопленные удерживаются в комфортных условиях — их хорошо кормят, лечат и выводят на прогулки.

"Оказалось, что их содержат, как в неплохом санатории. И несмотря на абсолютно справедливую злость сначала, надо понимать, что это, на самом деле, хороший повод гордиться. Ведь Украина в этом аспекте проявляет себя как современное государство, придерживающееся цивилизованных европейских ценностей", — сказано в посте.

Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия Fullscreen
Фото: Константин и Влада Либеровы
Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия Fullscreen
Фото: Константин и Влада Либеровы
Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия Fullscreen
Фото: Константин и Влада Либеровы
Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия Fullscreen
Фото: Константин и Влада Либеровы
Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия Fullscreen
Фото: Константин и Влада Либеровы
Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия Fullscreen
Фото: Константин и Влада Либеровы
Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия Fullscreen
Фото: Константин и Влада Либеровы
Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия Fullscreen
Фото: Константин и Влада Либеровы
Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия Fullscreen
Фото: Константин и Влада Либеровы
Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия
Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия
Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия
Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия
Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия
Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия
Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия
Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия
Военнопленные, пленные, условия содержания, Военнопленные РФ, Военнопленные Россия

Украинцы отметили, что россиян в украинском плену кормят три раза в день с соблюдением норм калорий. Кроме того, в месте, где их удерживают, доступен госпиталь с рентгеном и современный стоматологический кабинет. А еще россиянам предоставляют постоянный осмотр психолога.

При этом им предлагают выбрать работу: сборка мебели или сбор пакетов. За труды оккупантов платят до 40 гривен в день.

"Заработанные деньги военнопленные могут тратить в местном магазине: средства собственной гигиены, снеки, канцелярия. Работают шесть суток в неделю, воскресенье — выходной, можно прогуляться по территории, поиграть в футбол, в шашки, посмотреть телевизор в комнате отдыха, или пойти в церковь", — говорится в сообщении.

Фотографы подчеркнули, что при общении с некоторыми военнопленными не услышали от них ни слова сожаления о содеянном в Украине.

"Они считают, что выполняли приказ, были вынуждены, не сделали ничего страшного. А некоторые из них даже до сих пор верят в победу России", — сообщают фотографы.

Примечательно, что во время пребывания в украинском плену некоторые из россиян набрали вес из-за качественного питания.

"Выглядят они чисто и сыто. По словам работников лагеря, многие из них даже набирают вес. А еще улучшают состояние здоровья под постоянным медицинским наблюдением, например, среди "вагнеров" много заболеваний запущенными гепатитом и туберкулезом", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 апреля президент Украины Владимир Зеленский назвал точное количество людей, которых удалось вернуть из Российской Федерации. Украина вернула 2235 украинцев и украинок из российского плена.

Также напомним, 17 апреля омбудсмен заявил, что 86% украинских военных подвергались "прямой физической пытке" в плену. Дмитрий Лубинец отметил, что по каждому освобожденному из плена военнослужащему открывают свое производство, где фиксируются факты недостойного обращения с пленными.