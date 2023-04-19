Годують, лікують, дають працювати: фотографи показали, як утримують полонених солдатів РФ в Україні

За словами Костянтина та Влади Ліберових, у полонених є все для життя: триразове харчування з дотриманням калорійних норм, госпіталь із рентгеном та навіть сучасний стоматологічний кабінет. Зароблені гроші їм дозволяють витрачати у місцевому магазині.

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Відомі українські фотографи Костянтин та Влада Ліберови показали, в яких умовах живуть російські окупанти у полоні. Відповідний пост подружжя опублікувало на своїй спільній Instagram-сторінці.

За словами фотографів, російські військовополонені утримуються у комфортних умовах — їх добре годують, лікують та виводять на прогулянки.

"Виявилося, що їх утримують, як у непоганому санаторії. І попри абсолютно справедливу агресію спочатку, треба розуміти, що це, насправді, гарний привід пишатися. Адже Україна в цьому аспекті поводиться як сучасна держава, яка дотримується цивілізованих європейських цінностей", — сказано в пості.

Фото: Костянтин та Влада Ліберови Фото: Костянтин та Влада Ліберови Фото: Костянтин та Влада Ліберови Фото: Костянтин та Влада Ліберови Фото: Костянтин та Влада Ліберови Фото: Костянтин та Влада Ліберови Фото: Костянтин та Влада Ліберови Фото: Костянтин та Влада Ліберови Фото: Костянтин та Влада Ліберови

Українці зазначили, що росіян в українському полоні годують тричі на день із дотриманням норм калорій. Крім того, у місці, де їх утримують, є госпіталь з рентгеном і сучасний стоматологічний кабінет. А ще росіянам пропонують постійний огляд психолога.

Водночас їм пропонують вибрати роботу: збирання меблів або збирання пакетів. За працю окупантів платять до 40 гривень на день.

"Зароблені гроші військовополонені можуть витрачати у місцевому магазині: кошти власної гігієни, снеки, канцелярія. Працюють шість діб на тиждень, неділя — вихідний, можна прогулятися територією, пограти у футбол, у шашки, подивитися телевізор у кімнаті відпочинку, або піти до церкви", — йдеться у повідомленні.

Фотографи наголосили, що при спілкуванні з деякими військовополоненими не почули від них жодного слова жалю про вчинене в Україні.

"Вони вважають, що виконували наказ, були вимушені, не зробили нічого страшного. А деякі з них навіть досі вірять у перемогу Росії", — повідомляють фотографи.

Примітно, що під час перебування в українському полоні деякі росіяни набрали вагу через якісне харчування.

"Виглядають вони чисто і ситі. За словами працівників табору, багато хто з них навіть набирає вагу. А ще покращують стан здоров'я під постійним медичним наглядом, наприклад, серед "вагнерів" багато захворювань, запущених гепатитом і туберкульозом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 квітня президент України Володимир Зеленський назвав точну кількість людей, яких вдалося повернути із Російської Федерації. Україна повернула 2235 українців та українок з російського полону.

Також нагадаємо, 17 квітня омбудсмен заявив, що 86% українських військових зазнавали "прямих фізичних тортур" у полоні. Дмитро Лубінець зазначив, що по кожному звільненому з полону військовослужбовцю відкривають своє провадження, де фіксуються факти негідного поводження з полоненими.