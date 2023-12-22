Кирпич вместо сына: семье погибшего в Донецкой области оккупанта принесли "завещание" (видео, фото)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу якобы взял "под личный контроль" всю помощь семье военного. Однако родители оккупанта вынуждены были сменить номера телефонов, из-за постоянных угроз расправой.

Мобилизованный россиянин Роман Рудаков из Батайска оставил на стене дома "завещание" перед тем, как погибнуть в Марьинке Донецкой области. Последняя просьба оккупанта, чтобы позаботились о его матери, сестре и брате. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, патриотических проектов и поддержки ветеранов Владимир Рогов в Telegram.

По информации Рогова, во время зачистки территории Марьинки был найден кирпич с надписью: "Кто меня найдет позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск".

"Такую последнюю просьбу оставил на стене российский боец, видимо, 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии", — говорится в сообщении.

Российский солдат Роман Рудаков оставил на стене в подвале свое последнее письмо

"Боролись до последнего патрона": группа Рудакова "попала в засаду"

Кроме того, как отметил Рогов, рядом обнаружили девять тел российских солдат, которые передадут на ДНК-экспертизу. По его предварительным данным, штурмовая группа 22-летнего Рудакова якобы попала в засаду и была окружена.

"Связь была потеряна и наши бойцы погибли, сражаясь до последнего патрона", — отмечает Рогов.

Российский солдат Роман Рудаков оставил на стене в подвале свое последнее письмо

Семью оккупанта пообещали "не бросать"

Власти Ростовской области 18 декабря заявили, что помогут родственникам погибшего Рудакова. Спикер регионального парламента Александр Ищенко в своем Telegram-канале сообщил, что семью оккупанта "не бросят".

"Представители областной и местной власти, единороссы на связи с семьей Рудакова Романа", — написал Ищенко.

Российский солдат Роман Рудаков оставил на стене в подвале свое последнее письмо

Он добавил, что семье российского военнослужащего "сейчас очень тяжело", поэтому им "будет оказана вся необходимая помощь".

Шойгу взял семью Рудакова "под свой контроль"

На пропагандистском телеканале "Россия 1" вышел сюжет, где семье Рудакова приносят кирпич с его "завещанием". Матери оккупанта предложили или оставить камень себе, или же отдать на реставрацию, женщина выбрала второй вариант.

По информации в сюжете, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу взял "под личный контроль" всю помощь семье Рудакова.

Родителям погибшего оккупанта угрожают расправой

Как сообщает источник RT, семья солдата обратилась в полицию с просьбой защитить их от угроз.

Семье Рудакова якобы угрожают

По информации источника, после того, как о 22-летнем военнослужащем из Батайска рассказали СМИ, его родителям, брату и сестре стали угрожать расправой.

"Звонки и письма поступают в том числе с украинских номеров. Все близкие Романа вынуждены были сменить номера телефонов", — говорится в сообщении.

В местном управлении МВД сообщили, что правоохранители возбудили уголовное дело после поступления угроз в адрес семьи Рудакова.

Напомним, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу 19 декабря заявил, что Россия отправила на войну более четырех тысяч студентов с начала 2023 года. "Боевой опыт" в Украине уже получили более 650 тысяч российских военных.