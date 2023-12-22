Финляндия выплатит 5300 евро беженцам из Украины, которые вернутся домой: детали

Беженцы могут получить помощь, в частности, на оплату проезда. Также на эти средства им могут предоставить услугу или оборудование, чтобы пройти обучение или открыть малый бизнес.

В Финляндии Министерство внутренних дел выдало новое положение о помощи беженцам, которые добровольно вернутся на свою Родину. Им выплатят 5300 евро. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что выплата является частью пакета мер по добровольному возвращению и выезду, включенного в правительственную программу. Цель положения — гармонизировать размер субсидии на уровне стран-компараторов.

"Согласно новому положению, размер гранта на добровольное возвращение составит 5300 EUR, если заявление подано в течение 30 дней после уведомления о первом отрицательном решении о предоставлении убежища или отзыва заявления. Если заявление подано после 30 дней, размер гранта будет снижен до EUR2000. Возможность получения высшей субсидии является одноразовым платежом", — говорится в сообщении.

По новому постановлению упрощена система помощи при добровольном возвращении. В приложении к предыдущему регламенту гранты были разделены на четыре разные группы стран. В новом постановлении эта группировка изъята, и помощь одинакова для всех, независимо от страны.

"Помощь в добровольном возвращении может быть предоставлена в виде финансовой поддержки на оплату проезда и реинтеграции или в виде помощи. Помощь в натуральной форме — это услуга или оборудование, которое позволяет тем, кто возвращается, например, пройти обучение или открыть малый бизнес", — сообщают в ведомстве.

Помощь не предоставляется в случае переезда в другую страну ЕС или Шенгенского соглашения, а также в страну, гражданам которой не нужна виза в Финляндию.

По данным СМИ, на конец лета текущего года статус временной защиты в Финляндии получили более 53 тыс. беженцев из Украины.

Напомним, что Финляндия запретила россиянам заезжать в страну на велосипедах. Когда пограничники заметили, что велосипедистов становится все больше, было решено с этим бороться. Поэтому въезд на этом транспорте запретили.