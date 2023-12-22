В Кремле боятся двух вещей: в ГУР рассказали о самом большом страхе РФ (видео)

Двумя страхами руководства РФ объясняется действующая политика власти.

Больше всего в Кремле боятся смены режима и фрагментации Российской Федерации. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий во время дискуссии "Украина и мир впереди 2024".

Этими двумя страхами руководства РФ, в частности главы Владимира Путина, объясняется действующая политика власти.

"Больше всего чего они боятся? Очень просто, двух вещей. Первое — это смена режима в Москве. И второе — это фрагментация или распад РФ. Соответственно, для того, чтобы это сохранить, Россия и проводит такую политику, которая есть на сегодня", — заявил Вадим Скибицкий.

А что касается целей России в войне против Украины на 2024 год, то ими остаются выход на админграницы Донецкой и Луганской областей и сохранение контроля над всеми временно оккупированными украинскими территориями.

"Цели, которые ставил перед собой Путин по проведению так называемой "СВО", — не достигнуты ни в 2022, ни в 2023 году. Он их просто переносит на следующий год", — отметил Вадим Скибицкий.

Стратегической задачей для Украины остается деоккупация всех захваченных агрессором территорий. В этом контексте активные действия на Крымском полуострове, по словам представителя военной разведки, будут иметь влияние и на другие участки фронта.

Как Россия использует оккупированный Крым

По словам представителя ГУР МО, Крым для РФ сейчас является транзитной зоной для поставки всего вооружения, боеприпасов, личного состава с территории России в южные регионы — Херсонскую и Запорожскую области.

Тем временем на территории временно оккупированного Крымского полуострова прогремело несколько взрывов. Местные власти перекрыли мост через Керченский залив.

Напомним, 21 декабря сообщалось, что министр обороны Рустем Умеров поделился планами Украины на следующий год, и туда вошел Крымский полуостров. Умеров уверен, что Киеву удастся восстановить границы 1991 года, а поддержка западных союзников не сократится.