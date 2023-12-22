Военная цель России недостижима, но Путина это не остановит, — генсек НАТО

Йенс Столтенберг убежден, что Кремль уже не достигнет своей цели в Украине. Однако, по его словам, на территориальные аппетиты Владимира Путина это не влияет.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что цель, с которой президент РФ Владимир Путин развязал войну в Украине, уже недостижима. Его слова передали в издании Spiegel 22 декабря.

Столтенберг убежден, что целью полномасштабной войны в Украине было помешать вступлению страны в НАТО и Евросоюз. По его словам, сейчас Киев ближе к альянсу и ЕС, чем когда-либо.

Генсек НАТО подчеркнул, что РФ платит высокую цену за развязанную в Украине войну. Страна-агрессор потеряла сотни самолетов и тысячи танков, а 300 тысяч ее солдат были убиты или ранены.

Кроме того, в самой России выросла инфляция и упал уровень жизни. Политическая изоляция Москвы только усилилась.

Однако Столтенберг призвал не надеяться, что война быстро закончится. Он не верит, что после очередного избрания Путин изменит свой курс.

"У нас нет признаков того, что Путин изменит свои цели и свою политику. Он продолжит пытаться занять больше территорий", — отметил генсек НАТО.

Он подчеркнул, что в НАТО должны продолжить решительную поддержку Украины.

"Украинцы показали, что они способны защищаться. Особенно когда они получают оружие от Германии и многих других стран НАТО", — добавил Столтенберг.

Напомним, 21 декабря в СМИ сообщили, что президент Владимир Путин хочет ввести электронные повестки в РФ раньше обещанного срока.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявлял, что Путин не смог добиться своих основных целей в Украине.