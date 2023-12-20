Россию "переиграли" в Украине: Путин пожаловался военным на действия Запада (видео)

Российский президент заявил, что в 2014 году России пришлось вмешаться в ситуацию в Украине якобы для того, чтобы "защитить людей".

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Президент России Владимир Путин посетовал, что Запад переиграл Россию в Украине после его первого вторжения в страну в 2014 году. Об этом он заявил во вторник, 19 декабря, во время расширенного заседания коллегии Минобороны России в Национальном центре управления обороной в Москве, пишет Newsweek.

Как отмечает издание, Путин подчеркнул, что после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым у Украины, Запад не выполнил вторые Минские соглашения и сразу же начал виртуальную войну.

"В этом смысле, если можно так сказать, они нас переиграли", — заметил Путин.

Он добавил, что Западу понравилось наблюдать за происходящим.

"Мы ничего не делали, но постепенно нам пришлось вмешаться, чтобы защитить людей, чтобы их там всех не истребили. Вот что и начало происходить", — объяснил российский лидер события 2014 года.

Минские соглашения

Минские соглашения были подписаны в 2014 и 2015 годах и были направлены, по информации Newsweek, на то, чтобы положить конец сепаратистской войне на востоке Украины.

Минские соглашения-2, принятые после того, как первые договоренности быстро рухнули, включали прекращение огня под контролем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и призывали к отводу тяжелых вооружений с линии соприкосновения.

Украина тогда обвинила Россию в неспособности вывести свои войска из двух спорных регионов — Донецкой и Луганской областей. Однако Россия отвергла это обвинение, заявив, что "их там нет".

Во вторник, 19 декабря, Newsweek связался с Министерством иностранных дел России для получения комментариев по этому поводу. Пока ответа не было.

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Напомним, ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны Путин заявил, что Россия не собирается отказываться от своих целей в рамках так называемой "СВО". Он добавил, что сейчас российские войска якобы владеют инициативой.