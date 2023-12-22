Сделка на 1,5 млрд грн: в Минобороны раскрыли схему хищения денег на артснарядах для ВСУ (фото)

По информации правоохранителей, руководитель одного из главных управлений Минобороны перезаключил соглашение с поставщиком, что существенно сократило сроки и стоимость снарядов. При этом старое соглашение продолжало действовать.

В Киеве задержали руководителя одного из главных управлений Минобороны, который причастен к сделке на 1,5 миллиардов гривен на закупке артиллерийских снарядов для ВСУ. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, чиновник в декабре 2022 года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников. Но тогда бюджетные средства не были переведены на счета спецэкспортера.

"Новосозданное Агентство оборонных закупок Минобороны впоследствии заключило более выгодный контракт на поставку этих самых артснарядов с этим же производителем. Новый договор в отличие от предыдущего предусматривал приобретение боеприпасов без посредников, напрямую от производителя, что существенно сокращало сроки поставки продукции и уменьшало ее стоимость", — отметили правоохранители.

В Киеве задержали руководителя одного из главных управлений Минобороны Фото: СБУ

Однако чиновник пренебрег контрактом Агентства оборонных закупок, безосновательно продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером.

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы Фото: СБУ

Более того, после пролонгации "старого" договора на счета аффилированной иностранной фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 миллиардов гривен. Эта сумма на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с производителем.

Во время обысков у фигуранта обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность.

Фото: СБУ

В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины, планируется сообщение должностному лицу о подозрении.

Сейчас фигурант отстранен от исполнения служебных обязанностей. Кроме того, Министерство обороны проводит мероприятия для возвращения в бюджет Украины присвоенных должностным лицом средств.

Расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко в дополнение к хищению 500 миллионов гривен средств госпредприятий теперь вменяют и отмывание 10 миллиардов.