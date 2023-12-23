"Есть смысл": в Украине могут отправлять военных на ротацию за счет полицейских (видео)

По словам майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, сотрудники правоохранительных органов имеют определенную подготовку, поэтому смогут в теории заменить тех, кто на передовой практически 2 года.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и последние недели активно обсуждается проблемный вопрос, который касается ротации военных. Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире телемарафона 22 декабря предположил, как можно решить это.

По его словам, еще до конца 2023 года должен быть принят закон о том, как должны проходить мобилизационные процессы и какие есть права у военкомов. Также президент Владимир Зеленский должен успеть его подписать.

Алексей Гетьман предложил провести ротацию военных, а вместо них на фронт отправить людей, которые работают в правоохранительных органах.

"Поднимается вопрос о мобилизации людей, работающих в правоохранительных органах. Это может быть полезным, потому что эти люди подготовлены. Может есть смысл их посылать на фронт, а тем людям, которые там уже больше года-полтора, воюющие два года, может давать возможность поработать в полиции определенное время", — заявил майор запаса ВСУ.

В то же время, по его мнению, это должны быть люди, которые не имеют соответствующего юридического образования, ведь они могут быть полезны на своих должностях. В качестве примера Алексей Гетьман назвал прокуроров, которые в своей работе пользуются юридическими знаниями.

Напомним, 19 декабря Алексей Гетьман заявлял, что цифры в 450-500 тысяч новых мобилизованных граждан не являются дополнительными военными, а за счет них Генштаб может планировать заменить людей, которые находятся на передовой с первых дней войны.

7 декабря президент Владимир Зеленский ответил на обращения украинцев, которые касаются ротации и демобилизации военных. По его словам, для восстановления и отдыха военнослужащих в законодательство были внесены изменения, которые позволили военным во время действия военного положения получать часть ежегодного основного отпуска и отпуска по семейным обстоятельствам и по уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения.