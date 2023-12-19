Не дополнительные люди: зачем Генштабу мобилизовать еще 500 тысяч мужчин (видео)

В Украине есть много военных, которые воюют с начала полномасштабного вторжения. Нужны люди, которые могут их заменить, считает майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

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В Украине могут заменить военных, которые находятся на фронте с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщил военный эксперт и майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии "РБК-Украина".

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Генштаб предложил мобилизовать еще 450-500 тысяч мужчин. Однако это не дополнительное количество людей, тогда как речь идет о замене тех, кто провел на войне уже два года.

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"У нас много людей уже воюют несколько лет, им надо давать отдых. Должны быть люди, которые их заменят. Возможно, этих людей, которые отвоевали год или два, надо будет увольнять, потому что человек так долго не может (воевать — ред.). Люди отдали все, что у них было — здоровье, силы", — сказал Алексей Гетьман.

Он отметил, что мобилизация — это не обязательно отправка на фронт, ведь существуют различные должности и не только на линии соприкосновения — инженерная, мобильная работа, разведка, отделение связи, строевая служба, бухгалтерия, служба вооружения. По словам Гетьмана, может быть даже так называемая служба оркестра, офицеры по работе с личным составом, капелланы.

Алексей Гетьман отметил, что озвученная потребность в таком количестве людей вполне аргументирована, однако это должен сделать тот, кто предложил эту цифру.

"Командующий говорит верховному главнокомандующему, что должно быть такое количество людей, конечно, президент говорит — аргументируй, почему такое, может и больше надо. Это вполне нормально", — сообщил Гетьман и добавил, что Генштаб должен дать информацию о том, почему именно такое количество военнообязанных нужно армии.

Генштаб предложил мобилизовать 450-500 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб предложил мобилизовать дополнительные 450-500 тысяч человек. По словам президента, для этого нужно больше аргументов, поскольку это вопрос людей, справедливости, обороноспособности и финансов. В частности, мобилизация в таком формате будет стоить Украине 500 миллиардов гривен.

Напомним, 19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет подписывать закон об изменениях в процессе мобилизации, если в нем будет пункт относительно призыва женщин. Кроме этого, он готов поддержать уничтожение призывного возраста для мобилизации мужчин с 27 до 25 лет.

Ранее сообщалось, что некоторые мужчины могут получить разрешение для выезда за границу во время войны. Речь идет о военных, которые отправились в отпуск.