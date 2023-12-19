Мобилизация в Украине: кто из бойцов ВСУ может выехать из страны во время отпуска

В украинском законодательстве прописано, что украинские защитники действительно имеют право покинуть пределы страны на определенное время. Для этого необходимо иметь уважительную причину и разрешение командира.

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В Украине продолжается военное положение, которое сопровождается всеобщей мобилизацией. В этот период военнообязанные граждане от 16 до 60 лет не смогут покинуть пределы страны, однако некоторые украинцы все же могут получить разрешение, говорится в материале BBC Украина.

Отмечается, что речь идет про военнослужащих, которые отправились в отпуск. 1 декабря 2022 года депутатами Верховной Рады были приняты изменения в Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и спустя некоторое время президент Владимир Зеленский подписал документ.

С того момента военные имеют право брать отпуск один раз в год на 10 дней, однако при условии, что в этот момент не отсутствует более 30% личного состава. Также можно брать отпуск по семейным обстоятельствам.

Уже в июне 2022 года депутаты приняли изменения в этот закон, что позволило военнослужащим брать отпуск трижды в год на 30 дней, а также отлучаться на 10 дней по семейным обстоятельствам. Глава государства также уже подписал распоряжение.

Мобилизация в Украине: выезд за границу

В период "отдыха" военнослужащие имеют возможность выезда за границу, однако сначала нужно пройти установленную процедуру, а также получить разрешения от командования. Каждый случай рассматривается отдельно, исходя из обстоятельств.

В рапорте об отпуске, который передается командиру, должны указываться детали путешествия, включая: даты отъезда и возвращения, место пребывания, вид транспорта и контрольный пункт пропуска, через который планируется пересечение границы. Вместе с рапортом нужно подать документы, которые подтверждают уважительную причину выезда за границу. Это может быть свидетельство о браке или рождение ребенка.

На основании этих данных уже и принимается окончательное решение.

Мобилизация в Украине: документы для выезда

В материале отмечается, что для выезда военнослужащего к семье за пределы государства, необходимо иметь:

паспорт для выезда за границу;

документ, подтверждающий личность военнослужащего (военный билет, офицерское удостоверение и т.д.);

отпускной билет с указанием места пребывания за границей;

выписка из приказа соответствующего должностного лица, уполномоченного на принятие решения о предоставлении отпуска военнослужащему.

Напомним, 28 ноября сообщалось, что юрист рассказал, могут ли 17-летние парни законно пересечь границу. По словам Ростислава Кравца, пограничники пытаются применять новую норму с постановкой на воинский учет, которую Кабмин принял в конце 2022 года.