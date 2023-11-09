Мобилизация в Украине: Зеленский подписал закон о продлении военного положения

Законы №10211 и №10212, подписанные президентом, продлевают военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 суток.

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Президент Украины Владимир Зеленский 9 ноября подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине, принятые Верховной Радой. Об этом говорится на сайте парламента.

Отметим, что законы №10211 "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №10212 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", подписанные Зеленским, продлевают военное положение и мобилизацию в Украине еще на 90 суток с 16 ноября этого года. Так, они продлятся до 14 февраля 2024 года.

Продление мобилизации и военного положения в Украине: что известно

Напомним, что 8 ноября стало известно, что Верховная Рада Украины приняла решение продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации.

"Парламент поддержал законы (#10211 и 10212) об Указах о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. За − 329 и 322. С 16 ноября 2023 года (действие военного положения и мобилизации продлили − ред.) на 90 дней. Соответственно до 14 февраля 2024 года", — написал нардеп Ярослав Железняк.

Депутат напомнил, что это было уже девятое голосование ВР за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России.

Также сообщалось, что в Украине еще одна категория граждан получила право на отсрочку от мобилизации. Речь идет о сотрудниках ГСЧС. Закон 9274 направлен на усовершенствование законодательства, действующего в сфере гражданской защиты, повышение эффективности реализации государственной политики в сфере гражданской защиты в мирное время и в особый период. Его поддержали 269 депутатов.