Мобілізація в Україні: хто з бійців ЗСУ може виїхати з країни під час відпустки

В українському законодавстві прописано, що українські захисники дійсно мають право покинути межі країни на певний час. Для цього необхідно мати поважну причину та дозвіл командира.

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В Україні триває воєнний стан, який супроводжується загальною мобілізацією. У цей період військовозобов'язані громадяни від 16 до 60 років не зможуть покинути межі країни, проте деякі українці все ж можуть отримати дозвіл, йдеться в матеріалі BBC Україна.

Зазначається, що йдеться про військовослужбовців, які вирушили у відпустку. 1 грудня 2022 року депутати Верховної Ради ухвалили зміни до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", і через деякий час президент Володимир Зеленський підписав документ.

Відтоді військові мають право брати відпустку один раз на рік на 10 днів, однак за умови, що в цей момент не відсутнє понад 30% особового складу. Також можна брати відпустку за сімейними обставинами.

Уже в червні 2022 року депутати ухвалили зміни до цього закону, що дозволило військовослужбовцям брати відпустку тричі на рік на 30 днів, а також відлучатися на 10 днів за сімейними обставинами. Глава держави також уже підписав розпорядження.

Мобілізація в Україні: виїзд за кордон

У період "відпочинку" військовослужбовці мають можливість виїзду за кордон, однак спочатку потрібно пройти встановлену процедуру, а також отримати дозволи від командування. Кожен випадок розглядається окремо, виходячи з обставин.

У рапорті про відпустку, який передають командиру, мають зазначатися деталі подорожі, включно з: датами від'їзду та повернення, місцем перебування, видом транспорту та контрольним пунктом пропуску, через який планується перетин кордону. Разом із рапортом потрібно подати документи, які підтверджують поважну причину виїзду за кордон. Це може бути свідоцтво про шлюб або народження дитини.

На підставі цих даних уже й ухвалюють остаточне рішення.

Мобілізація в Україні: документи для виїзду

У матеріалі зазначається, що для виїзду військовослужбовця до сім'ї за межі держави, необхідно мати:

паспорт для виїзду за кордон;

документ, що підтверджує особу військовослужбовця (військовий квиток, офіцерське посвідчення тощо);

відпускний квиток із зазначенням місця перебування за кордоном;

витяг з наказу відповідної посадової особи, уповноваженої на прийняття рішення про надання відпустки військовослужбовцю.

Нагадаємо, 28 листопада повідомлялося, що юрист розповів, чи можуть 17-річні хлопці законно перетнути кордон. За словами Ростислава Кравця, прикордонники намагаються застосовувати нову норму з постановкою на військовий облік, яку Кабмін ухвалив наприкінці 2022 року.