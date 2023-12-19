Не додаткові люди: навіщо Генштабу мобілізувати ще 500 тисяч чоловіків (відео)

В Україні є багато військових, які воюють від початку повномасштабного вторгнення. Потрібні люди, які можуть їх замінити, вважає майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

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В Україні можуть замінити військових, які перебувають на фронті від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомив військовий експерт та майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман у коментарі "РБК-Україна".

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський на пресконференції заявив, що Генштаб запропонував мобілізувати ще 450–500 тисяч чоловіків. Проте це не додаткова кількість людей, тоді як йдеться про заміну тих, хто провів на війні вже два роки.

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"У нас багато людей вже воюють декілька років, їм треба давати відпочинок. Мають бути люди, які їх замінять. Можливо, цих людей, які відвоювали рік чи два, треба буде звільняти, бо людина так довго не може (воювати — ред.). Люди віддали все, що у них було — здоров'я, сили", — сказав Олексій Гетьман.

Він наголосив, що мобілізація — це не обов'язково відправлення на фронт, адже існують різні посади й не лише на лінії зіткнення — інженерна, мобільна робота, розвідка, відділення зв'язку, стройова служба, бухгалтерія, служба озброєння. Зі слів Гетьмана, може бути навіть так звана служба оркестру, офіцери по роботі з особовим складом, капелани.

Олексій Гетьман зауважив, що озвучена потреба в такій кількості людей є цілком аргументованою, проте це повинен зробити той, хто запропонував цю цифру.

"Командувач каже верховному головнокомандувачу, що має бути така кількість людей, звісно, президент каже — аргументуй, чому така, може й більше треба. Це цілком нормально", — повідомив Гетьман та додав, що Генштаб повинен дати інформацію про те, чому саме така кількість військовозобов'язаних потрібна армії.

Генштаб запропонував мобілізувати 450–500 тисяч осіб

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Генштаб запропонував мобілізувати додаткові 450–500 тисяч людей. Зі слів президента, для цього потрібно більше аргументів, оскільки це питання людей, справедливості, обороноздатності та фінансів. Зокрема, мобілізація в такому форматі коштуватиме Україні 500 мільярдів гривень.

Нагадаємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що не підписуватиме закон про зміни в процесі мобілізації, якщо в ньому буде пункт щодо призову жінок. Крім цього, він готовий підтримати зниження призовного віку для мобілізації чоловіків з 27 до 25 років.

Раніше повідомлялося, що деякі чоловіки можуть отримати дозвіл для виїзду за кордон під час війни. Йдеться про військових, які вирушили у відпустку.