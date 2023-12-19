Готов поддержать: Зеленский рассказал, когда в Украине могут снизить мобилизационный возраст (видео)

По мнению президента, учитывая сегодняшнюю ситуацию, вопрос о снижении моилизационного возраста остается актуальным.

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Президент ответил, поддержит ли возможную мобилизацию женщин и снижение призывного возраста. Об этом он сказал во время пресс-конференции 19 декабря.

Президент заявил, что не будет подписывать закон об изменениях в процессе мобилизации, если в документе будет пункт о призыве женщин и отметил, что готов поддержать снижение призывного возраста по мобилизации для мужчин — с 27 до 25 лет.

"Мобилизация женщин — нет, не подпишу. Относительно 25 лет: если будет аргументировано — а на сегодня вижу, что это необходимо, — то с этим соглашусь", — сказал президент.

Напомним, что Владимир Зеленский во время пресс-конференции выразил уверенность, что политика США в отношении Украины не изменится, даже если президентом станет Дональд Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал слухи о конфликте с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. По словам главы государства, он имеет рабочие отношения с главкомом.