Последствия для уклонистов за рубежом: чего ожидать от нового закона о мобилизации, — нардеп

Нардеп Вадим Ивченко пояснил, что согласно нормам нового законопроекта, мужчины призывного возраста за границей обязаны будут пройти "переидентификацию". В противном случае могут заблокировать банковские счета.

Украинские законодатели в новом законопроекте о мобилизации намерены ввести норму, согласно которой украинские мужчины призывного возраста, проживающие за рубежом, обязаны будут пройти "идентификацию" в ТЦК. В противном случае они могут лишиться консульских услуг, а их банковские карты могут быть заблокированы. Об этом 22 декабря рассказал в интервью "Радио Свобода" народный депутат от партии "Батьківщина" и член парламентского комитета по вопросам национальной обороны комитета Вадим Ивченко.

Нардеп заявил, что парламентарии будут стремиться к тому, чтобы каждый украинский мужчина призывного возраста прошел так называемую переидентификацию и получил карту воинского учета. И это касается не только рядовых граждан, но и чиновников и депутатов. Такой механизм, по его словам, должен заработать и за границей.

"Это означает, если человек за границей, например, он должен пройти тоже эту идентификацию, а если он не пройдет, то это означает, что будут последствия", — пояснил нардеп.

В числе таких последствий станут отношения с банками. По словам Ивченко, банки могут запросить у своих клиентов информацию о воинском учете своих клиентов, а при отсутствии таких данных могут отключить банковские карты. Если же мужчины пройдут такую процедуру, то они соответственно получат повестку.

"И если ты пройдешь, и ты будешь в перечне тех, которые подлежат мобилизации и так далее, ты, конечно, получаешь повестку. Это нормальный процесс. А дальше уже это твой выбор. Или ты возвращаешься назад, или ты остаешься там, и это уже будет нарушение закона Украины",- подчеркнул депутат.

Ивченко также ответил на вопрос, у кого будут полномочия вручать таким украинцам повестки. Он пояснил, что выписывать документ будут, как обычно, сотрудник ТЦК, однако доставлять их будут разными методами. Это будут и местные органы самоуправления и почта, а также в виде электронного сообщения.

Что касается сроков рассмотрения данного законопроекта, то Ивченко назвал январь месяц. Причем нардеп обещает активное обсуждения документа среди депутатов различных фракций.

Ранее сообщалось, что по мнению офицера ВСУ Василия Самовара, украинцев ждет холодная зима и тотальная мобилизация. Военнослужащий признался, что он поражен нежеланием украинских граждан идти защищать свою страну.