Путин нападет на Европу зимой 2024 или 2025 года, – западная разведка

Вероятно, Москва выберет "период безвластия" в США для новой военной агрессии. Если Россия проиграет в Украине, риск нападения на страны НАТО значительно уменьшится, поэтому нельзя останавливать объемы военной помощи, говорят представители разведорганов стран ЕС.

Россия может попытаться атаковать Европу зимой 2024 или 2025 года. В это время в США временно не будет президента и быстро помочь ЕС не получится, пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источник в одной из европейских разведок.

Журналисты имеют в виду период между уходом нынешнего президента США Джо Байдена в начале ноября 2024 года и вступлением в должность его преемника в январе 2025-го. Москва при этом надеется на возврат в Белый дом экс-президента Дональда Трампа, ведь при нем "может произойти все, что угодно", отмечают собеседники.

Министр обороны Германии Борис Писториус уже предупреждал о необходимости улучшить подготовку к обороне страны. У Берлина есть около пяти-восьми лет, за которые нужно наверстать упущенное в армии, промышленности и в обществе.

Bild также пишет о намерении Германии перебросить в Литву к 2027 году четыре тысячи солдат Бундесвера. Впервые в истории на постоянной основе целая бригада будет размещена на восточном фланге НАТО, рядом с границей с Россией.

О необходимости обратить внимание на риск конфронтации с РФ говорил и глава Управления национальной безопасности Польши Яцек Севьера. У стран НАТО на восточном фланге осталось максимум три года на подготовку. За это время на восточном фланге должен быть создан потенциал, который представляет собой явный сдерживающий фактор агрессии.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаушкас считает, что российскую армию сейчас "заперли в Украине", поэтому нельзя допустить проигрыша Киева.

"Если мы обеспечим военное поражение России в Украине, риск нападения на НАТО значительно уменьшится. Нет разницы, какое временное окно вы считаете реалистичным: три, восемь или десять лет. Важно немедленно подготовиться к российскому нападению", — заявил чиновник.

Напомним, в НАТО ранее заявили о погружении России и Украины в "войну на истощение". На Западе говорят, что провал летнего контрнаступления ВСУ сделал текущий год горьким для Киева.

По мнению министра обороны Финляндии Антти Хяккянена, Европа вступает в новую холодную войну с Россией. Военное вторжение РФ в Украину навсегда изменило политический ландшафт Европы, полагает он.