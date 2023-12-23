Обстрел Херсона: ВС РФ ударили по жилым кварталам города, ранены семь человек (видео)

Захватчики вели огонь по газовым сетям и медучреждению, среди пострадавших — 15-летний подросток. Российские военкоры пишут о "поражении военной техники и склада военного имущества".

Российские оккупанты ударили по критической инфраструктуре Херсона, ранены семь человек, в том числе 15-летний подросток. Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Произошел прорыв на газовых сетях, возник пожар. Также под огнем оказалось одно из медицинских учреждений", — описывал он вначале последствия атаки.

Далее Прокудин написал, что всего пострадали пять человек, причем трем херсонцам в возрасте 78, 68 и 63 лет врачи оказали помощь на месте. Госпитализировали двух мужчин 21 и 39 лет. Их состояние оценивают как средней тяжести.

Чуть позже глава ОВА уточнил, что в результате российского обстрела Херсона пострадали семь человек, включая 15-летнего подростка.

По данным начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко, массированный удар по городу ВС РФ нанесли около 18.00, мощные взрывы прогремели в нескольких районах.

"После этого возникло несколько пожаров, враг традиционно бил по жилым кварталам", — указал он.

Российские военкоры пишут об "очень мощном прилете, поражении скопления военной техники и склада военного имущества".

Напомним, оперативное командование "Юг" заявило о невозможности возврата российских военных в Херсон. Правый берег Херсонщины надежно защищен.

Фокус 5 декабря писал про обстрел армией России центра Херсона. Снаряд попал в больницу, из-за чего пять человек получили ранения.