"Шансов вернуться в Херсон у врага нет", — Гуменюк

По заявлению ОК "Юг", фортификация береговой линии достаточно надежна, и она постоянно совершенствуется.

Related video

Правобережье Херсонщины надежно защищено и шансов захватить Херсон у врага нет. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, фортификация береговой линии достаточно надежна, и она постоянно совершенствуется.

"Понятно, что мы хотим максимально обезопасить и гражданское население, и свои позиции от врага, но можем отметить, что географически правый берег выше левого, и попыток врага проникнуть на него мы даже не фиксируем", — подчеркнула Гуменюк.

Важно

Изменили тактику: ВС РФ пытаются уничтожить плацдарм ВСУ на Херсонщине, — командование

Она отметила, что противник маневрирует среди островов там, где может позволить себе какие-то розыски и попадание на украинские позиции, чтобы проводить диверсионную разведывательную деятельность. Однако приближаться к правому берегу и вернуться в Херсон у оккупантов шансов нет.

Гуменюк отметила, что враг не успевает менять позиции и укрепляться из-за активной работы Сил обороны.

Добавим, что ВСУ уничтожили батареи РСЗО "Ураган", из которых россияне обстреливали Херсон. Об этом также сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Ранее в конце октября бойцы ССО уничтожили технику российских оккупантов на $25 млн на Запорожском направлении. Украинским военным удалось уничтожить БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", ТОС и РЛС "Зоопарк". Техника Вооруженных сил Российской Федерации поражена с помощью артиллерийского огня.