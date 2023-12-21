ВСУ уничтожили батареи РСЗО "Ураган", из которых оккупанты обстреливали Херсон, — ОК "Південь" (видео)

Ликвидировали батареи РСЗО "Ураган" — 3 автомобиля непосредственно выпуска ракет и транспортировки.

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Подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили батареи РСЗО "Ураган", из которых россияне обстреливали Херсон. Подробности сообщила Наталья Гуменюк, начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, в эфире "5 канала".

Она рассказала, что российские захватчики отправили РСЗО и огнеметы на левый берег Херсонской области для ударов по населенным пунктам, которые расположены на западном берегу. При этом Силы обороны и в дальнейшем реализуют операции с целью вытеснения врага чуть дальше от правобережья Херсонской области, ведется боевая работа.

За минувшие сутки, по ее словам, ликвидировали батареи РСЗО "Ураган". Это 3 автомобиля непосредственно выпуска ракет и транспортировки.

"Удалось уничтожить батареи систем "Ураган", — заявила полковник.

Гуменюк обратила внимание, что это был "очень мощный удар по вражеской силе" в регионе. По ее словам, оккупанты понимают, что теряют свое влияние на определенные территории.

Накануне российские захватчики в течение суток обстреливали Херсон именно из этих систем. Одновременно была атака и дронами.

Также Гуменюк добавила, что украинские защитники поэтому продолжают уничтожать российскую тяжелую артиллерию, гаубицы "и все, что обнаруживают".

Уничтожение "Ураганов" на Херсонской области

Украинские военные, как сообщили в Telegram-канале "Скадовский защитник", ликвидировали БМ-27 "Ураган" российских войск в 30 километрах от линии фронта. Событие произошло на временно оккупированной части Херсонской области. Российская военная техника находилась в районе села Абрикосовка возле Национального парка "Олешківські піски".

Украинские бойцы зафиксировали вражеский "Ураган" посреди дороги с помощью дрона. Однако уже после удара БПЛА российская техника загорелась, а в небо поднялся густой серый дым.

Напомним, в конце октября бойцы ССО уничтожили технику российских оккупантов на $25 млн на Запорожском направлении. Украинским военным удалось уничтожить БМ-21 "Град", БМ-27 "Ураган", ТОС и РЛС "Зоопарк". Техника Вооруженных сил Российской Федерации поражена с помощью артиллерийского огня.