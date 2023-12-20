В 30 км от линии фронта: FPV-дрон уничтожил российскую РСЗО "Ураган", — соцсети (видео)

Украинские бойцы поразили российскую технику в районе села Абрикосовка возле Национального парка "Олешковские пески" Херсонской области.

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Украинские военные уничтожили российскую БМ-27 "Ураган" в 30 километрах от линии фронта на временно оккупированной части Херсонской области. Об этом сообщили в Telegram-канале "Скадовский защитник".

"Сегодня уничтожили ураган п*доров в районе поселка Абрикосовка. Кстати, использовали новый очень интересный FPV. Дальность работы просто поражает", — говорится в сообщении.

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Российская военная техника стояла в районе села Абрикосовка возле Национального парка "Алешковские пески". Также в Telegram-канале опубликовали видео, на котором украинские бойцы обнаружили вражеский "Ураган" посреди дороги с помощью беспилотного летательного аппарата. Однако уже после удара БПЛА вражеская машина загорелась, а в небо поднялся густой серый дым.

Напомним, 20 декабря стало известно, что операторы 73-го морского центра Сил специальных операций ВСУ уничтожили российскую БМ-21 "Град" и полевой склад боеприпасов на Южном направлении. Украинские бойцы скорректировали огонь HIMARS по вражеским позициям, в результате чего произошел взрыв, а в небо поднялся густой черный дым.

В тот же день представитель ОСУВ "Таврия" полковник Александр Штупун заявил, что в Донецкой области российские оккупанты потеряли 13 единиц боевых бронированных машин, четыре танка, САУ 2С5 "Гиацинт" за 19 декабря. По его словам, среди потерь была боевая система БТР-82 с редкой пушкой.