Изменили тактику: ВС РФ пытаются уничтожить плацдарм ВСУ на Херсонщине, — командование

Оккупанты пытаются восстановить свои позиции, однако украинские военные продолжают контрбатарейную борьбу. Враг совершил более 30 атак за сутки, однако не имел успеха, рассказала пресс-секретарь сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Вооруженные силы Российской Федерации пытаются штурмами выбить украинские позиции на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщила пресс-секретарь сил обороны юга Наталья Гуменюк во время телемарафона 20 декабря.

"Оккупанты пытаются штурмами выбивать наши позиции, но пока они получают достойный отпор и с потерями регулярно отступают", — сказала Наталья Гуменюк.

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Она отметила, что враг пытается восстановить свои позиции, однако украинцы продолжают контрбатарейную борьбу. В частности, за прошедшие сутки 20 декабря российские военные совершили более 30 атак в пешем порядке, однако не имели успеха.

Наталья Гуменюк отметила, что враг проводит постоянные ротации, возобновляя подразделения, которые не могут вести боевые действия из-за потерь. Кроме этого, противник отдает предпочтение "мясным штурмам", используя "роты Z". Также россияне изменили тактику и стали меньше использовать технику, вместо этого перейдя к "мясным штурмам". Военные РФ не могут забрать поврежденную технику с поля боя и продолжают делать небольшие вылазки.

Напомним, 20 декабря военный обозреватель Давид Шарп сообщил, что плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра не сможет стать угрозой обороне врага в Херсонской и Запорожской областях. Зато плацдарм сможет иметь большое оперативное значение только, если на нем будут сконцентрированы тысячи бойцов и сотни единиц техники.

Аналитики Института изучения войны в отчете за 19 декабря рассказали, что незначительное продвижение врага было зафиксировано возле Купянска, Бахмута, Новомихайловки, Авдеевки в Донецкой области и Новопрокоповки в Запорожской.