Плацдарм в Крынках не позволит ВСУ дойти до моря, но надо готовиться к форсированию Днепра (видео)

Для полноценного плацдарма надо наладить надежную переправу, потому что ВСУ рискуют повторить судьбу оккупантов, которым пришлось покинуть правый берег Херсонщины из-за плохой логистики, отмечает военный обозреватель Давид Шарп.

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Плацдарм в Крынках на Херсонщине может послужить для незначительного тактического продвижения ВСУ в направлении Азовского моря, но не сможет стать угрозой обороне российских оккупантов в Херсонской и Запорожской областях на уровне масштабных задач. Об этом в интервью Фокусу отметил военный обозреватель Давид Шарп.

Плацдарм, по его словам, может иметь большое оперативное значение только в том случае, если на нем сконцентрированы тысячи бойцов и сотни единиц техники, а главное — наличие надежной переправы для логистики. Это не просто катера для доставки солдат и эвакуации раненых, а полноценная переправа для тяжелой техники и боеприпасов.

Пока таких условий на этом плацдарме нет, поэтому речь может идти только о тактическом характере этого направления, отмечает военный аналитик. Согласно открытым данным, сейчас на этом плацдарме действует более сотни бойцов ВСУ, которые закрепились там благодаря поддержке артиллерии с другого берега Днепра.

"Главной причиной, почему россияне в свое время покинули правый берег Херсонщины является отсутствие полноценной логистики несмотря даже на наличие Антоновского моста и других переправ, который постоянно обстреливался ВСУ, — акцентирует эксперт. — Когда уровень поддержки войск падает до нуля, то с ним падает и боеспособность подразделений".

Поэтому командование ВСУ не может позволить повторения подобной зеркальной ситуации. Поэтому, по словам Давида Шарпа, сейчас нет признаков того, что этот плацдарм превратится в нечто большее, чем тактическую позицию.

Скандинавские страны нам продолжают помогать морскими катерами и другой водной техникой, но катерами полноценную военную бригаду не переправить, говорит военный обозреватель. Но украинцы должны готовиться к форсированию Днепра в любом случае, ведь оборона противника там слабее, чем на том же фронте в Запорожской области, где полноценно пробить так называемую "линию Суровикина" не удалось.

"Однако, чтобы форсировать Днепр мало построить даже просто огромный плацдарм, говорит эксперт, — Должна быть обеспечена надежная переправа в виде мостов и большого количества понтонных переправ, которые надежно защищены от ударов врага".

Что касается возможной мобилизации до полумиллиона украинцев, о которой говорил на своей пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, то, по мнению Давида Шарпа, речь идет не об одномоментном призыве на службу, а о более длительном сроке. Возможно, отмечает эксперт, такое количество нужно не только для ротации бойцов на фронте, но и для накопления для более широкого круга будущих оперативных задач и определенных задач в тылу.

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