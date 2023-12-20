Плацдарм в Кринках не дозволить ЗСУ дійти до моря, але треба готуватись до форсування Дніпра (відео)

Для повноцінного плацдарму треба налагодити надійну переправу, бо ЗСУ ризикують повторити долю окупантів, яким довелось покинути правий берег Херсонщини через погану логістику, зазначає військовий оглядач Давид Шарп.

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Плацдарм в Кринках на Херсонщині може послужити для незначного тактичного просунення ЗСУ в напрямку Азовського моря, але не зможе стати загрозою обороні російських окупантів в Херсонській та Запорізькій областях на рівні масштабних задач. Про це в інтерв'ю Фокусу зазначив військовий оглядач Давид Шарп.

Плацдарм, за його словами, може мати велике оперативне значення тільки в тому випадку, якщо на ньому сконцентровані тисячі бійців та сотні одиниць техніки, а головне — наявність надійної переправи для логістики. Це не просто катери для доставки солдатів та евакуації поранених, а повноцінна переправа для важкої техніки та боєприпасів.

Поки таких умов на цьому плацдармі немає, тож мова може йти тільки про тактичний характер цього напрямку, зазначає військовий аналітик. Згідно з відкритими данними, зараз на цьому плацдармі діє більше сотні бійців ЗСУ, які закріпились там завдяки підтримці артилерії з іншого берегу Дніпра.

"Головною причиною, чому росіяни свого часу покинули правий берег Херсонщини є відсутність повноцінної логістики не дивлячись навіть на наявність Антонівського мосту та інших переправ, який постійно обстрілювався ЗСУ, — акцентує експерт. — Коли рівень підтримки військ падає до нуля, то з ним падає і боєздатність підрозділів".

Тому командування ЗСУ не може дозволити повторення подібної дзеркальної ситуації. Тому, за словами Давида Шарпа, зараз немає ознак того, що цей плацдарм перетвориться на щось більше, ніж тактичну позицію.

Скандинавські країни нам продовжують допомогати морськими катерами та іншою водною технікою, але катерами повноцінну військову бригаду не переправити, каже військовий оглядач. Але українці повинні готуватись до форсування Дніпра в будь-якому разі, адже оборона противника там слабша, ніж на тому ж фронті в Запорізькій області, де повноцінно пробити так звану "лінію Суровікіна" не вдалось.

"Проте щоб форсувати Дніпро замало збудувати навіть просто величезний плацдарм, каже експерт. — Повинна бути забезпечена надійна переправа у вигляді мостів та великої кількості понтонних переправ, які надійно захищені від ударів ворога".

Щодо можливої мобілізації до півмільйона українців, про яку говорив на своїй пресконференції президент України Володимир Зеленський, то, на думку Давида Шарпа, мова йде не про одномоментний призов на службу, а про більш тривалий термін. Можливо, зазначає експерт, така кількість потрібна не тільки для ротації бійців на фронті, але й для накопичення для більш широкого кола майбутніх оперативних задач і певних задач в тилу.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ можуть залишити Авдіївку ще до Нового року. Експерт Євген Дикий розповів про основні причини.